La sentencia que reveló el escalofriante contexto detrás del homicidio de José Crettón en Chubut

El pasado jueves 6 de marzo, un jurado popular declaró culpables a Daniel Napal y Carlos Peinipil por el asesinato de José Crettón, en un caso que conmocionó a Chubut.

Napal fue hallado culpable del delito de homicidio agravado transversal, mientras que Peinipil fue condenado por homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. Ambos agravantes contemplan la pena de prisión perpetua, según el Código Penal argentino.

El crimen, ocurrido en agosto de 2022, estuvo marcado por un contexto de violencia de género y una motivación económica, lo que lo convierte en un caso emblemático para reflexionar sobre las dinámicas de poder, control y ambición que pueden derivar en actos tan atroces.

UN HOMICIDIO CON MOTIVACIÓN VENGATIVA

Daniel Napal fue acusado y encontrado culpable de asesinar a José Crettón con un propósito claro: causar sufrimiento emocional a su ex pareja, quien había decidido separarse definitivamente tras años de maltratos.

Según la sentencia, Napal buscó infligir el mayor dolor posible a su expareja eliminando a un tercero inocente. Este tipo de delito, conocido como homicidio transversal, tiene como característica principal que el autor no busca únicamente quitarle la vida a alguien, sino que utiliza esa muerte como un medio para dañar emocionalmente a otra persona.

“La víctima del homicidio es inocente en la disputa entre las dos personas. Su vida se convierte en un instrumento para causar dolor a la otra parte”, explicó Jorge Novarino, quien presidió el juicio. Este tipo de crímenes están estrechamente relacionados con dinámicas de violencia de género, ya que suelen ocurrir en el marco de relaciones abusivas donde el agresor busca mantener el control sobre su pareja o expareja.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO TRASFONDO

El jurado popular consideró probado que Napal ejerció violencia de género contra su ex pareja durante los 20 años que duró su relación. Este contexto fue clave para entender los motivos detrás del crimen. Según la legislación vigente, la violencia de género no solo se limita a agresiones físicas, sino que también puede ser psicológica, sexual, verbal o económica. En este caso, las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Napal sometió a su ex pareja a un ciclo constante de hostigamiento y control.

La sentencia también destacó cómo las consecuencias psicológicas del maltrato pueden llevar a muchas mujeres a permanecer en relaciones abusivas, incluso frente a episodios extremos de violencia. Este caso es un ejemplo claro del impacto devastador que puede tener la violencia machista no solo sobre las víctimas directas, sino también sobre terceros inocentes.

MATAR POR DINERO

Por otro lado, Carlos Peinipil fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. Según quedó demostrado durante el juicio, Peinipil participó en el asesinato de José Crettón motivado únicamente por una recompensa económica ofrecida por Napal.

En este tipo de homicidios, el autor no tiene una relación directa ni interés personal en la víctima; su participación responde únicamente al beneficio material prometido. Esto convierte su accionar en algo aún más reprochable desde el punto de vista penal y moral, ya que prioriza sus ambiciones económicas sobre la vida humana.

EL CRIMEN DE JOSÉ CRETTON

El crimen ocurrió entre las 22:00 del 11 de agosto de 2022 y la 1:00 del día siguiente. Durante el juicio, la fiscal Débora Barrionuevo presentó una reconstrucción detallada basada en pruebas y testimonios:

Preparativos y trasladoNapal y Peinipil salieron del domicilio donde residía González (la ex pareja de Napal) en una camioneta propiedad de ella. Para este viaje, le pidieron a la hija adolescente de Napal que manejara el vehículo hasta la plaza Eva Perón, ubicada cerca del sector ferroviario. Camino hacia la casa de CrettónUna vez allí, los acusados descendieron del vehículo y caminaron aproximadamente 900 metros hasta llegar al domicilio donde vivía José Crettón. El joven había llegado recientemente a El Maitén desde Esquel tras conocer a Marcela (la ex pareja de Napal) por redes sociales. Ataque y asesinatoLos acusados sorprendieron a Crettón en su domicilio, lo redujeron y lo llevaron hacia el sector ferroviario por donde habían accedido inicialmente. En ese lugar apartado:Napal le disparó dos veces en la cabeza.Peinipil utilizó un cuchillo para cortarle el cuello. Desaparición del cuerpoLuego del asesinato, ambos intentaron deshacerse del cuerpo y las pertenencias personales de Crettón prendiendo fuego todo en un lugar aún no identificado.

Motivaciones detrás del crimen

La Fiscalía argumentó que este crimen fue cuidadosamente planificado por Napal como parte de su venganza contra Marcela, quien había decidido poner fin a una relación marcada por episodios reiterados de violencia machista. La elección de José Crettón como víctima no fue casual: era un joven vulnerable e inocente cuya única “falta” había sido acercarse sentimentalmente a Marcela tras conocerla por redes sociales.

Por su parte, Peinipil aceptó participar en este plan macabro motivado únicamente por una promesa económica hecha por Napal. Su rol fue decisivo tanto en la ejecución del crimen como en los intentos posteriores por ocultar las evidencias.