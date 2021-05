La División de Investigaciones de la Policía de Comodoro Rivadavia, realizó el lunes una serie de allanamientos en una causa donde se investiga a Ruth Torres , referente de La Saladita, por extorsión. La mujer está acusada de cobrar un "seguro" a los feriantes para pagar un servicio de policiales adicionales. Se estima que la recaudación "limpia" sería de $350.000 semanales, cuando el pago del servicio de policías adicional rondaría los 36 mil pesos.

En diálogo con ADNSUR, Torres desmintió que se haya quedado con dinero que estaba destinado a pagar el servicio de policías adicionales en la feria . "He convocado a reuniones donde todos firmaron de acuerdo con pagar las adicionales. Nadie extorsionó a nadie" dijo sobre la causa iniciada en su contra y por la que fue allanada su casa el lunes pasado.

"Quiero que me tomen la denuncia porque ayer me acerque a la Seccional Sexta por los golpes en los allanamientos", dijo y además, cuestionó que no haya estado el "Juzgado de familia presente cuando tengo tres menores en casa. Se asustaron y entraron en pánico nervioso. No había nadie para contenerlos. Cuando yo los quise contener me redujeron y me quisieron matar mis perros"

"Uno queda en la vulnerabilidad de los derechos, ¿ pero los niños? y los derechos de los animales también porque ellos están protegiendo sus espacios nada más, no es para que los maten tampoco", cuestionó.

Finalmente, confirmó que se acercará al Ministerio Público Fiscal a que me "tomen las denuncias y me den un turno para que me atienda un médico y me revise".