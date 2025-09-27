Un intento de robo frustrado en el Parque Industrial Oeste de Neuquén derivó en la captura de un hombre con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Salta. La intervención rápida y precisa de un sereno del predio fue clave para alertar a la policía y permitir el arresto del sospechoso.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:45, cuando el trabajador de seguridad detectó movimientos inusuales cerca de un predio industrial y se comunicó de inmediato con la Comisaría 20º. A partir de ese aviso, un patrullero acudió a la zona y logró interceptar a un sujeto cuyas características coincidían con la descripción brindada.

Luego de ser identificado, los efectivos confirmaron a través del Centro de Análisis Criminal que el individuo tenía una orden de captura activa en la provincia de Salta. Además, estaba vinculado a una causa judicial por tentativa de hurto, por lo que fue demorado y quedó a disposición del sistema judicial.

Otro prófugo capturado en el barrio Jaime de Nevares

Poco más de una hora después, cerca de la 01:50, un segundo operativo encabezado por personal de la misma comisaría permitió localizar a otro hombre con antecedentes pendientes, esta vez en el barrio Jaime de Nevares. El sujeto estaba siendo buscado por causas relacionadas con robos y hurtos cometidos en la región.

Al igual que el anterior, fue detenido y trasladado al Destacamento La Meseta, donde permanece bajo custodia y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Seguridad y prevención

Estos procedimientos destacan la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. En particular, la acción del sereno fue determinante para impedir un hecho delictivo y lograr la aprehensión de una persona prófuga de otra provincia. La coordinación efectiva permitió actuar con rapidez y evitar posibles nuevos delitos en la zona.