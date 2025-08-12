El 11 de agosto, alrededor de las 15:30, una pasajera fue agredida sexualmente por un hombre que se sentó junto a ella en un colectivo urbano de Neuquén, línea COLE, ramal 18. La agresión, descrita como rápida, sorpresiva y violenta, ocurrió minutos después de que el acusado abordara el vehículo en la calle Chocón.

Intervención decisiva del colectivero

Al denunciar la agresión, la mujer provocó la reacción inmediata del conductor, quien bloqueó las puertas del colectivo para evitar que el acusado descendiera y condujo directamente hacia la Comisaría N.º 19, ubicada en el barrio Confluencia. Allí, el agresor fue identificado y detenido.

La asistente letrada Vanesa Muñoz confirmó que el caso fue encuadrado como abuso sexual simple, conforme al artículo 119, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal.

El fiscal Manuel Islas explicó que, aunque la pena posible podría ser condicional, solicitó al juez restricciones específicas para proteger a la víctima, dado que el acusado la conoce personalmente y sabe dónde reside.

Entre las medidas aprobadas están la prohibición de acercamiento, contacto o intimidación, y la restricción para que el imputado no utilice transporte público durante seis meses.

Investigación y contexto

El juez de garantías fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y avaló todas las medidas solicitadas por la fiscalía. El fiscal Islas además destacó que el imputado se encuentra bajo investigación por hechos similares, lo que refuerza la necesidad de medidas cautelares para garantizar la seguridad de la víctima.