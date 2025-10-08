El procurador general adjunto de Chubut, Matías Froment, se refirió este miércoles a la audiencia realizada ante el Superior Tribunal de Justicia en el marco de los recursos presentados por las defensas de los diez imputados en la causa conocida como Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia.

El funcionario judicial sostuvo que los fallos de primera y segunda instancia “son muy sólidos” y planteó que la expectativa del Ministerio Público Fiscal es que el máximo tribunal ratifique las condenas.

“Nuestra postura es que se tiene que ratificar lo resuelto por la Cámara. Las sentencias son muy sólidas y creemos que se debe brindar una respuesta efectiva a la sociedad, frente a este tipo de delitos vinculados a la corrupción”, señaló Froment en diálogo con Actualidad 2.0.

En réplica a las defensas

El funcionario explicó que la audiencia fue convocada a partir de los recursos interpuestos por las defensas, y que la intervención de la Procuración y los fiscales tuvo por objeto responder ampliaciones de fundamentos que no habían sido incluidas en los escritos originales.

“Estuvimos presentes junto al fiscal de impugnación, Alejandro Franco y el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal -detalló-. Nuestra tarea fue contestar los argumentos que se ampliaron y sostener la validez de lo actuado”.

Consultado sobre si alguno de los planteos defensivos podría modificar el resultado de la causa, Froment evitó pronunciarse: “No me corresponde hacer esa valoración. Esa es una decisión que deberá tomar el Superior Tribunal cuando resuelva”.

No obstante, reafirmó que desde la Procuración se considera que los fallos anteriores fueron “consistentes y bien fundados”, y subrayó la importancia de que la justicia mantenga una línea de firmeza frente a casos de corrupción.

“La sociedad, los vecinos de Comodoro y de toda la provincia, necesitan sentencias ejemplificadoras. Porque cuando hay delitos de esta naturaleza, el daño siempre lo termina pagando la gente, y el deber de la justicia es brindar una respuesta concreta y reparadora”, sostuvo.

Que los fiscales no hayan acusado al inicio no significa que se deba anula el juicio

Respecto de uno de los principales argumentos defensivos -la supuesta nulidad del juicio a raíz de que los primeros fiscales del caso habían solicitado el sobreseimiento de algunos imputados-, Froment descartó que esa circunstancia afecte la validez del proceso: “Eso fue bien contestado por el doctor Franco. La unidad de actuación del Ministerio Público permite la reasignación de fiscales, y fue el Procurador General quien decidió avanzar con la investigación tras revisar el expediente. Esa decisión fue plenamente válida y terminó con condenas confirmadas”.

Finalmente, al ser consultado sobre los plazos que podría tomar el pronunciamiento del Superior Tribunal, el procurador adjunto respondió: “Ojalá se resuelva pronto, pero no tengo forma de anticipar los tiempos. Eso depende de la agenda del tribunal”.

La causa por la emergencia climática investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a atender la catástrofe que afectó a Comodoro Rivadavia en 2017, y ya cuenta con sentencias condenatorias en primera y segunda instancia que ahora deberán ser revisadas por el máximo tribunal provincial.