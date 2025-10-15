Comodoro Rivadavia atraviesa una escalada preocupante de violencia. La noche del martes, una camioneta blanca tipo utilitario, que estaría relacionada con los acusados de disparar contra la Oficina Judicial, fue incendiada de manera intencional.

El vehículo estaba estacionado frente a la Comisaría 1.ª, en la zona que comprende una estación de servicio y un reconocido supermercado local, a metros de la salida de un reconocido supermercado del casco céntrico.

El hecho fue confirmado por el segundo jefe de la Seccional Primera, Diego Villablanca, quien dialogó con ADNSUR y afirmó que “la novedad que ha trascendido en medio de la difusión ha sido el incendio intencional de un vehículo Toyota del tipo utilitario que estaba estacionado en el sector indicado. El vehículo pertenece a un secuestro judicial y fue damnificado con este hecho”. El oficial agregó que ya se inició una causa judicial por el incendio y que las investigaciones están en marcha.

ATAQUE A TIROS ANTES DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR POR HOMICIDIO

El ataque había comenzado horas antes, en la mañana del martes, alrededor de las 8, en la intersección de Portugal y Samper López. En ese lugar, previo a la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves, cuatro personas que se movilizaban en la camioneta descendieron y dispararon contra el acceso a la sala de audiencias.

Posteriormente —explicaron fuentes judiciales—, tras averiguaciones preliminares, se logró la detención de nueve personas en Mitre e Yrigoyen, donde se secuestraron cuatro armas de fuego de grueso calibre. Ola de violencia en Comodoro Rivadavia: cronología de los 10 homicidios registrados en 2025

Villablanca detalló que los detenidos serán presentados en una audiencia de control ante un juez de garantías este miércoles: “Se establecerá si las garantías individuales de las personas involucradas fueron respetadas, si las detenciones fueron legales y luego la causa continuará su curso”.

INCENDIO EN PLENO CENTRO DE COMODORO A METROS DE LA COMISARÍA PRIMERA

En cuanto al incendio, Villablanca indicó que se están realizando peritajes y relevamientos de cámaras de vigilancia de la estación de servicio, el supermercado y la salida del hipermercado: “Tenemos cámaras en todos esos puntos y estimamos que vamos a tener un resultado positivo para identificar al o los responsables”.

Sobre la pericia del vehículo, confirmó que “ya fue inspeccionado por criminalística en el lugar del hecho, tras el tiroteo, y no había indicios para realizar nuevas pericias o detectar sabotajes. No hay impedimentos para que la investigación siga su curso respecto a los sujetos implicados”.

Acerca del motivo del incendio, el oficial opinó que se trataría de “una venganza, posiblemente de los damnificados”. Por lo observado y las características, el hecho fue rápido, intencional, llevado adelante con maniobras para eludir la presencia policial y concretar esta acción.

Villablanca indicó además que “se está trabajando con testigos, el relevamiento de cámaras y la inspección ocular de los daños para avanzar en la investigación” y detalló que aún no accedió a los videos, pero la dinámica del hecho apunta a un incendio provocado con algún acelerante rociado sobre la camioneta.

EL HOMICIDIO DE MATÍAS NIEVES EN EL BARRIO JORGE NEWBERY

El viernes 24 de enero por la mañana, Matías Nieves fue asesinado a balazos sobre la calle Pasaje San Antonio al 800 casi Avenida Rivadavia, en el barrio Jorge Newbery, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según detallaron fuentes policiales, Nieves se encontraba caminando por la zona cuando fue interceptado por al menos un joven que le disparó en múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Las autoridades fueron alertadas sobre el hecho y rápidamente se hicieron presentes en el sitio para acordonar la zona y recolectar las primeras evidencias.

Durante esa misma noche, el sospechoso del crimen, identificado como Agustín Vera, de 21 años, fue detenido en la estación de servicio de Garayalde. Previamente, el personal policial se había presentado por tareas de investigación en el domicilio ubicado sobre la calle Tadeo Blas al 2.000, en el kilómetro 14, lugar donde habían visto ingresar al joven indicado como presunto autor del crimen.

Precisamente, cerca de las 21 horas, aproximadamente, los oficiales observaron una camioneta Toyota Hilux, color blanca, que se acercó a las proximidades de la vivienda. Desde el mismo predio salió otro vehículo tipo pickup, marca Chevrolet. Este último se aproximó al primer vehículo mencionado, deteniendo su marcha.

Acto seguido, desde el vehículo Chevrolet bajó el joven acusado de matar a uno de los integrantes de la familia Nieves y se subió a la parte posterior de la camioneta Toyota, color blanca.