Un violento vuelco se produjo este miércoles a la madrugada, cerca de las 04:50, en la villa balnearia Rada Tilly. El conductor fue identificado como un menor de 13 años, quien estaba acompañado de otros dos chicos que escaparon del lugar antes de que llegara la policía.

El hecho ocurrió en la calle Abdon Peralta al 1.200, cuando una llamada alertó a la guardia policial sobre un vehículo que habría volcado sin brindar mayores precisiones de lo sucedido. Hasta el lugar se dirigió una comitiva policial para corroborar lo manifestado. Allí, efectivamente se encontraron con un Chevrolet Onix, de color gris oscuro, que se encontraba en la calle con las ruedas hacia arriba, a un costado de una calle de ripio.

Según pudo conocer ADNSUR, los efectivos se encontraron en el lugar a un menor de 13 años, conductor del vehículo al momento del accidente, quien dijo que estaba en compañía de otros dos menores que se fueron del lugar.

En el lugar se hizo presente personal médico en una ambulancia que revisó al menor y se descartaron lesiones en él.

El personal de Guardia Urbana Municipal labró un acta de infracción, y mediante servicio de grúa, el vehículo fue trasladado al Corralón Municipal de esta ciudad.

Hasta el lugar, según informan fuentes policiales, se hizo presente la progenitora del menor.

¿QUÉ TIPO DE RESPONSABILIDAD CABE PARA ESTE TIPO DE DELITOS?

En Argentina, un menor de 13 años no puede ser considerado penalmente responsable como un adulto por conducir un vehículo, ya que la edad mínima de imputabilidad penal es de 16 años según la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley 22.278 y modificatorias en cada provincia).

Sin embargo, eso no significa que no haya consecuencias:

Responsabilidad de los padres o tutores: Los progenitores o responsables legales pueden ser sancionados por omisión de cuidado, negligencia o permitir que un menor conduzca un vehículo. Esto puede incluir multas, inhabilitación temporal para conducir o incluso responsabilidad civil por daños materiales o lesiones. Infracciones de tránsito: La policía puede labrar actas de infracción, secuestrar el vehículo y remitirlo al corralón municipal. Programas de educación o prevención: En algunos casos, los menores y sus familias deben participar en programas de concientización sobre seguridad vial.

En resumen, el menor no recibirá prisión ni sanción penal directa, pero los adultos responsables pueden enfrentar multas o sanciones legales, y el vehículo se retira para resguardar la seguridad pública.