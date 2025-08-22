En el marco de una política de seguridad cada vez más activa, la Policía Federal Argentina despliega diariamente operativos en distintos puntos del país con el objetivo de detectar personas con antecedentes penales, muchas de ellas con causas judiciales graves.

A través del trabajo de sus divisiones especializadas, se refuerza el control territorial y se colabora con la Justicia para cumplir medidas vigentes, como detenciones, traslados o expulsiones del territorio nacional.

Cuando los involucrados son ciudadanos extranjeros con prontuarios que incluyen delitos como narcotráfico, robos violentos u homicidios, la situación adquiere aún mayor gravedad. En varios casos, las fuerzas de seguridad se encuentran con personas que, además de contar con condenas, ya tienen pedidos formales de expulsión del país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. Estas situaciones activan protocolos específicos para garantizar que se cumplan los procedimientos legales en tiempo y forma.

En las últimas horas se conoció un caso de estas características en Chubut, donde efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina atrapó en la ciudad de Esquel a un ciudadano boliviano de 39 años, con graves antecedentes penales. Tras verificar su identidad se constató que pesaba sobre él una orden de expulsión vigente.

Según se supo contaba con un extenso prontuario por delitos graves, entre ellos venta de droga, robo agravado con uso de armas y homicidio.

De esta manera, se activó el protocolo correspondiente para trasladarlo a Buenos Aires y concretar su salida con una prohibición de reingreso de por vida al territorio argentino.

Un hombre oriundo de Santa Fe, acusado por un presunto abuso ocurrido en 2022 en Esquel, provincia de Chubut, y que se mantenía prófugo desde entonces, fue detenido la noche del jueves en la terminal de ómnibus de esa ciudad, cuando intentaba abordar un micro para escapar de la localidad.

Eran cerca de las 19:00, cuando efectivos de la Sección Antinarcóticos de Esquel, junto con la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, realizaban un control preventivo de identificación de pasajeros y revisión de equipajes en las dársenas de la terminal de ómnibus de la ciudad.

En esas circunstancias, los efectivos advirtieron a un pasajero cuyo nombre y apellido coincidían con un requerimiento de la Justicia por un pedido vigente de captura, y que iba a tomar un micro de la empresa Vía Tac proveniente de San Carlos de Bariloche.

Ante esta situación, se procedió a demorar al sujeto sobre el que pesaba una orden de detención cargada a nivel nacional por una causa iniciada en 2022 en la ciudad de Esquel, vinculada a un presunto delito de abuso sexual.

Según el parte policial, el sujeto no había sido ubicado por las autoridades, por lo que la búsqueda se mantuvo en los sistemas informáticos policiales.

Gacetilla de información de la Policía Federal Argentina, redactada y editada por un periodista de ADNSUR