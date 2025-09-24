La policía detuvo a un cazador y a su pareja en Chubut: estaban armados con un rifle y decenas de balas

Un operativo de control realizado en la tarde del martes por la Policía del Chubut permitió incautar un arma de fuego de alto poder que era transportada sin documentación en un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 40, a la altura de Nueva Lubecka, en jurisdicción de la localidad de Gobernador Costa.

El procedimiento se enmarcó en las recorridas de prevención de abigeato y caza furtiva que se llevan a cabo en la zona rural. Pasadas las 16:30, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet Luv de color naranja, que ya había sido señalada por trabajadores rurales como sospechosa de participar en actividades ilegales de caza.

Al identificar al conductor, que fue reconocido con el alias “Sombra”, y a su concubina, los uniformados advirtieron que en el asiento trasero del rodado había un arma de fuego tipo carabina. Al requerir la documentación correspondiente, el hombre admitió no contar con ningún tipo de papeles que acreditaran su tenencia o transporte legal.

De inmediato, los policías procedieron al secuestro del arma, tratándose de una carabina calibre .22 Magnum con mira telescópica marca Shilba 3-9x40, junto a 55 cartuchos de bala del mismo calibre. Ante la peligrosidad del hallazgo, se tomaron todos los recaudos necesarios para garantizar la seguridad del procedimiento.

El conductor fue trasladado a la dependencia policial de Gobernador Costa, donde se dio intervención a la funcionaria fiscal Dra. Lucía Estuardo. La representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la notificación e imputación del hecho por tenencia ilegal de arma de fuego, aunque luego ordenó que el imputado recupere la libertad ambulatoria mientras continúa la investigación.

La Policía del Chubut remarcó que este tipo de operativos forman parte de las medidas preventivas para desalentar tanto la caza furtiva como el abigeato, delitos frecuentes en zonas rurales que afectan directamente a la producción ganadera y al equilibrio ambiental. La detección temprana de vehículos sospechosos y el aporte de los peones rurales resultaron fundamentales para la intervención.