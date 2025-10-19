La Policía del Chubut recapturó a un hombre que se había evadido en el Paraje Vuelta del Río
El detenido tenía, además, en su posesión armas de fuego y equipos de comunicación.
La Policía del Chubut, a través del Área Unidad Regional Esquel (AURE), detuvo a un hombre en el paraje Vuelta del Río, en un terreno denunciado como usurpado, perteneciente a la Compañía del Sud S.A.U.
Durante el operativo denominado “El Cuidador”, se secuestró un arma de fuego tipo carabina reformada calibre 22, con cargador colocado y cartucho en recámara; una réplica de arma corta tipo pistola; dos equipos de comunicaciones HT; binoculares; y el teléfono celular de uso personal del detenido.
La operación incluyó un despliegue nocturno por parte de un escalón de asalto de la Sección Guardia Infantería Esquel, junto al comisario mayor y jefe de la AURE, Hugo Melipil, y personal a su cargo; sumando un anillo de seguridad secundario encabezado por la segunda jefa de Unidad Regional e involucrando personal de DPI Comarca Andina, DPI Esquel junto a un dronero, División Seguridad Rural El Maitén, comisaría El Maitén y personal de la subcomisaría Leleque.
En las últimas horas se realizó la audiencia de control de detención y se confirmó la prisión preventiva.
El hombre quedó alojado en la comisaría Distrito San Martín.