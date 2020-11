GAIMAN (ADNSUR) - Este miércoles por la madrugada, una camioneta atropelló a una mujer policía que estaba trabajando en el incendio de otro automóvil en la ruta entre Gaiman y Trelew. La joven de 25 fue operada de urgencia pero finalmente murió a raíz de las fuertes lesiones provocadas por el accidente. Se trata de Daiana Teresa Reales, de 26 años, quien se desempeñaba como Cabo Primero en la Policía de la provincia de Chubut. El subjefe de la Policía, Comisario General Néstor Gómez Ocampo, brindó detalles del hecho y no descartó que sean querellantes en la causa. "Lo estamos evaluando con el ministro", precisó.

Este miércoles será el velatorio de la joven, que tendrá guardia de honor y salva de disparos, según informaron fuentes a ADNSUR. Participarán el ministro de Seguridad, Federico Massoni y la Plana Mayor de la fuerza y no se descarta que también asista el gobernador Mariano Arcioni.

El accidente ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando la joven asistía el incendio de un automóvil sobre la ruta 25 entre Trelew y Gaiman.

El subjefe de la Policía, Comisario General Néstor Gómez Ocampo, detalló que "la joven se quedó con el móvil atravesado en la ruta con balizas y luces encendidas para que el tránsito lo adviertan y disminuyan la velocidad y otro móvil del otro lado hacía lo mismo. Se veía de muy lejos el móvil policial".

"En determinado momento vieron derrapes y luces que se corren de la ruta y ahí se encontraron con que la funcionaria había sido atropellada por una camioneta, que estaba a un costado. El empleado policial vio a los ocupantes abajo del vehículo en estado de shock y llorando por lo que no sabemos quién conducía el vehículo. Las dos personas de apellido Muñoz eran padre e hijo y venían de Gan Gan", detalló.



"La cabo primero tenía lesiones gravísimas. Fue trasladada de inmediato, se avisó a la fiscalía, no se tomaron demasiadas decisiones respecto a la situación de estas personas. Está quedando claro ahora que hay una frenada muy intensa en el lugar donde fue embestida. No sabemos quién conducía. Entendemos que la persona no tiene que estar en libertad", subrayó.

Gómez Ocampo confirmó que la alcoholema "les dio positivo a los dos" ocupantes de la camioneta. El que aduce que conducía, el más joven, le dio 0,50. Es chofer de ambulancia y tiene que dar 0", remarcó. El otro hombre habría arrojado 1,50 g/l de alcohol en sangre.

Sobre el sepelio, dijo que "vamos a llevar adeltante el protocolo que está previsto para personal policial que fallece en servicio. Estamos esperando el horario y lugar porque se merece todo el honor y el respeto", dijo Gómez Ocampo.

"Hay una negligencia absoluta, una imprudencia absoluta y un desprecio absolto hacia la vida", enfatizó.

"La fiscalía tiene que tomar cuentas al respecto", reclamó el subjefe de la fuerza.

"Ya firmó una resolución el jefe de Policía para el ascenso a sargento post mortem", anunció.

Cuestionó que estas personas estén "en libertad en algún lugar de Trelew".