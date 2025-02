Un caso de estafa conmociona por estas horas a la localidad santacruceña de Caleta Olivia. No se trata de un hecho más, sino que causa especial indignación por su entramado familiar: una mujer de 85 denuncia que su hijo la engañó y vendió su casa sin su consentimiento. Ahora teme quedar en la calle, ya que el nuevo propietario inició acciones legales para pedir el desalojo.

Según relató la mujer, identificada como Isabel “Pocha” Flores y reconocida en la ciudad por su pasado como docente, su hijo le hizo firmar documentos sin explicarle de qué se trataba. “Me hizo firmar un papel, pero nunca me quiso mostrar lo que decía”, relató en diálogo con Canal 2.

Fuentes del caso señalaron a La Opinión Austral que el acusado es José Avellaneda, un exempleado municipal que había tenido aspiraciones políticas. El engaño habría sido descubierto por su hermano Daniel, quien vive en Europa, donde trabaja como chef.

Recomiendan no entregar la tarjeta para pagar en las estaciones de servicio de la Patagonia

En diciembre, cuando el cocinero viajó al país para pasar Navidad con su mamá, detectó maniobras irregulares.

“Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada, declararon que vivo en Caleta Olivia pero no vivo acá hace muchos años”, contó Daniel sobre la maniobra que permitió vender el domicilio ubicado sobre la calle Irigoyen.

El ardid para hacer firmar a la mujer habría sido la necesidad de acceder a un supuesto plazo fijo que tenía su esposo, padre del imputado, fallecido en 2022. Daniel descubrió lo que estaba sucediendo luego de que su mamá le manifestara su miedo a quedar en la calle, luego de que le notificaran que debía desalojar la propiedad: “Yo no me quiero ir de mi casa”.

“Presentamos los recursos pertinentes para retrotraer lo que se hizo de manera ilegal a nuestro entender. No sabemos el paradero del acusado, tampoco cuándo va a ser notificado, nosotros hemos cumplido con nuestra parte y hemos presentado todas las pruebas que tenemos”, señaló a La Opinión Austral el abogado Daniel Aybar, apoderado de la familia.

Le robaron el auto en la puerta de su casa en Comodoro: "Me lo compré hace tres semanas"

En la entrevista televisiva, relató el calvario al que fue sometida. “Me ignoraba por completo, nunca venía a visitarme y me cobraba el sueldo, manipulaba todo, a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer y comprar los remedios; yo no quiero verlo más, está muerto para mí”.