Continúa el intenso operativo para dar con el paradero de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), desaparecidos hace una semana mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones.

La camioneta en la que se trasladaban fue hallada el viernes, encajada en el barro en una zona rural conocida como Cañadón de Visser, sin las llaves y sin rastros de sus ocupantes.

Desde entonces, equipos de rescate, fuerzas de seguridad y voluntarios con vehículos 4x4 recorren el área y zonas aledañas en un esfuerzo conjunto por encontrarlos.

Las autoridades sospechan que la pareja habría intentado buscar ayuda a pie tras quedar varada.

Las tareas se mantienen activas en terreno, con la esperanza de hallar pronto alguna pista, con el uso complementario de una tecnología que permite facilitar la visión nocturna o de cuerpos en movimiento.

Al mismo tiempo, el caso se instaló en los medios de comunicación nacionales, que comenzaron a reflejar la situación.

Por ejemplo, en las primeras horas del domingo, al menos los canales de noticias TN y A 24 se refirieron al tema, brindando información de la situación.