La Oficina Anticorrupción de Chubut brindará una capacitación sobre transparencia en contrataciones públicas

Este viernes, 28 de junio, y el sábado 29 se desarrollará en la Legislatura del Chubut la segunda jornada “Transparencia, Control y Modernización del Estado. La contratación como un efecto dinamizador de la gestión pública”, que contará con expositores de renombre a nivel nacional e internacional y otorgará puntaje a docentes del segundo ciclo de Primaria, Nivel Secundario completo y Terciario completo.

En el contexto del convenio firmado el 28 de mayo último entre el vicegobernador Gustavo Menna, presidente de la Legislatura; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Diego Carmona, con el objetivo de mejorar la gestión pública y posibilitar la construcción de un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, el organismo de contralor organizó esta capacitación, que se llevará adelante en el auditorio de la casa de las leyes.

Entre sus oradores tendrá a: la Dra. Ivana Novillo, directora de Control de Procesos, Integridad y Trasparencia del Ministerio del Interior de la Nación; la Dra. Susana Vega, ex subprocuradora del Tesoro de la Nación, profesora y especialista en Derecho Administrativo, asesora y consultora en contrataciones de infraestructura y secretaria académica de la Maestría en Derecho Administrativo de la UBA; la Dra. Nora Luzi, coordinadora del Área Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Mgtr. Roxana Mazzola, docente de FLACSO, ex consultora de UNDESA en su sede de Nueva York en la ONU y ex consultora de la CEPAL y la OIT; y al Dr. Roberto De Michele, prestigioso asesor internacional en temas anticorrupción y ex jefe de la División Capacidad Institucional del BID.

Asimismo, habrá paneles conformados por representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de la Fiscalía de Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo.

Respecto a estas jornadas, que fueron declaradas de interés legislativo por la Legislatura provincial, el fiscal Anticorrupción, Dr. Diego Carmona, expresó: “Con estas capacitaciones, por un lado, pretendemos dar el debate porque creemos que deberíamos avanzar hacia una nueva Ley de Contrataciones en el Estado, que data de hace 25 años. Y, por otro lado, aprovechar la instancia para brindarles herramientas a muchos de los actores de la Administración Pública”.

Carmona manifestó que, si bien estas Jornadas son gratuitas y abiertas al público en general, “están destinadas a distintos sectores concretos porque hubo un requerimiento en ese sentido. Por ejemplo, Educación”.

El fiscal Anticorrupción sostuvo que “desde las Direcciones de escuela para arriba manejan fondos públicos. Por ejemplo, una directora de escuela es una persona que se capacitó para ser docente y a raíz de conseguir ascender en su carrera llegó a ser directora, a ser supervisora, o llegó a ser directora general de compras en el Ministerio, pero era una docente, estaba formada para ser docente.”

“La capacitación también está destinada a agentes de la Policía por la misma razón. Capacitamos a un policía para que ingrese como policía, para ser seguridad pública. Cuando llega a ser jefe de Comisaría ya administra recursos públicos y, a medida que asciende en rango, administra cada vez más fondos públicos. A estos funcionarios los formamos para ser seguridad pública, no para administrar fondos. Después el Estado les cae con todo si pasa algo en el procedimiento. Entonces el Estado le tiene que dar herramientas a esos segmentos como para que sepan cómo es un procedimiento”, agregó Carmona.

Y añadió: “Por este motivo, si bien es abierta al público en general, esta Jornada está especialmente destinada a ellos. Como no está destinada específicamente a un sector técnico, lo que intentamos es que los expositores tengan un lenguaje amigable como para que todo el mundo pueda entender de lo que estamos hablando”.

El rol del periodismo y los medios

Durante el desarrollo de estas jornadas, habrá un panel integrado por periodistas de la provincia y el país, especializados en la temática de Transparencia y Políticas Públicas, donde se expondrá el papel que cumple la prensa y los medios de comunicación en la lucha anticorrupción.

“También quisimos abrir un panel para los medios para tratar la temática de los medios, la comunicación y la transparencia del Estado. Creo que también es importante darnos ese debate en como nosotros, como funcionarios públicos, que tenemos la obligación de transparentar y comunicar, y cómo los medios administran y manejan esa información. Me parece que es una interacción muy importante. Y estoy muy contento de que participen periodistas de medios locales y también periodistas de medios nacionales”, concluyó Carmona.