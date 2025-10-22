La desaparición de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, se transformó en un misterio que conmueve a la comunidad y mantiene en alerta a las autoridades. Este miércoles 22 de octubre, se cumplen 11 días desde que esta pareja de jubilados salió de Comodoro Rivadavia con destino a Camarones y desde entonces, nadie sabe qué fue de ellos.

Los datos iniciales apuntan a un viaje planificado con ilusión y brevedad: la pareja, que se conoció apenas hacía un mes en una peña folclórica, decidió aprovechar una fiesta popular en Camarones para salir juntos por primera vez.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

El sábado 11 de octubre, alrededor de las 9:30 de la mañana, partieron con una camioneta Toyota Hilux, pero jamás llegaron a su destino final. La preocupación se manifestó días después, cuando sus familiares, al no poder comunicarse, denunciaron la desaparición apenas el miércoles 14, tres días tras su partida.

EL HALLAZGO DEL VEHÍCULO, UNA PISTA INQUIETANTE: LA PERICIA SERÁ CLAVE

El avance de la investigación comenzó con el hallazgo de la camioneta, encajada en el barro y ubicada en Rocas Coloradas, una zona inhóspita conocida por sus cañadones y caminos difíciles de transitar.

Lo que sorprendió a los investigadores fue que el vehículo estaba cerrado, sin señales de vandalismo o fuerza, pero con la ausencia inexplicable de los celulares de Pedro y Juana.

“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

Dentro del vehículo permanecían objetos personales, una bolsa de dormir, agua y pan, indicios de que la pareja no abandonó el automóvil apresuradamente y podría haber decidido buscar ayuda caminando. El lugar donde quedó encajada la camioneta no favorece rutas claras ni la llegada rápida a la ruta nacional 3, una arteria muy transitada.

Según confirmó una de sus hijas, Gabriela Kreder, el último registro visual del vehículo fue mediante una cámara de seguridad en la salida de Caleta Córdova, junto con un impacto de señal en una antena de celular en esa misma localidad. Desde allí, el escenario se vuelve incierto.

HIPÓTESIS EN LA INVESTIGACIÓN: PÉRDIDA, ACCIDENTE O INTERVENCIÓN EXTERNA

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación. La principal hipótesis es que, tras quedar atascados en el barro y sin señal telefónica, Pedro y Juana decidieron abandonar la camioneta para buscar auxilio, adentrándose en un terreno difícil y desconocido. El hallazgo de fogatas recientes en la zona aporta una esperanza concreta, pero también evidencia lo aislados que podrían haber estado.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Sin embargo, el retraso en la denuncia y la falta de rastros sólidos generan fuertes dudas y desconfianzas. Gabriela Kreder sostuvo que la familia sospecha la intervención de una tercera persona, señalando que “claramente, mi papá no llegó hasta acá manejando la camioneta”. Esta percepción cambiaría el foco investigativo hacia la posibilidad de un episodio que involucre a alguien ajeno a la pareja.

Por el momento, la camioneta ya fue retirada del barro tras un operativo que incluyó poner en marcha el vehículo gracias a la copia de llave realizada por un cerrajero. La familia pidió que el vehículo sea registrado a fondo por la Policía para levantar cualquier prueba o huella que pueda arrojar luz sobre qué les sucedió en el camino.

Pareja desaparecida en Comodoro: encontraron más fogatas en la zona de Cañadón Visser

UN VIAJE QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA ODISEA

Según las declaraciones de las hijas, la ruta prevista era clara: desde Comodoro Rivadavia debían tomar la ruta provincial 1 hasta Camarones y luego enlazar con la ruta nacional 3. No obstante, el paraje donde fue encontrada la camioneta es remoto y no conduce a ningún sitio poblado en forma directa, lo que para Laura Kreder, otra hija, “salir y encontrar la ruta acá es una odisea”.

Esto refuerza la idea de que la pareja pudo perderse al intentar regresar o buscar ayuda, enfrentando un terreno hostil donde horas de luz y temperatura, falta de comunicación y la soledad pueden jugar en su contra.

Vecinos con camionetas 4x4 se suman a la búsqueda de la pareja desaparecida en la Ruta 1: “No hay tiempo que perder"

La desaparición de Pedro y Juana no solo involucra a su familia, que vive una angustia extrema, sino también a una ciudad que siente el peso de la incertidumbre. La conferencia de prensa prevista por el ministro de Seguridad y Justicia provincial y el fiscal jefe fue suspendida este pasado martes por la noche a raíz “cuestiones operativas”.

Mientras tanto, los equipos de búsqueda continúan involucrados en el rastreo de la zona, esperando encontrar nuevas señales o indicios que permitan avanzar. El paso de los días multiplica el riesgo, pero también refuerza la necesidad de no abandonar la esperanza.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

A once días de la desaparición, la historia de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Molina se asienta como un enigma difícil de resolver. Una pareja que apenas comenzaba a construir momentos juntos se encuentra hoy en un limbo, donde la madera de una fogata fue el único signo visible de vida en un paisaje frío y agreste.

La investigación sigue abierta, las hipótesis se multiplican, pero el dolor y la preocupación de una familia, y toda la ciudad de Comodoro Rivadavia permanecen intactos. Solo queda esperar que la combinación de esfuerzo, tecnología y solidaridad pueda sanar esta herida aún abierta y devolver a Pedro y Juana al abrazo de sus seres queridos.