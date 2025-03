Giselle Rímolo cumplió su condena a 9 de años de cárcel por homicidio culposo, luego de que la Justicia determinara que había sido responsable del fallecimiento de Lilian Stella Díaz, quien consumió durante cinco meses las pastillas recetadas por la falsa médica.

Tras su salida de prisión, la ex pareja de Silvio Soldán recontruyó su vida. Según reveló el programa Intrusos, de América TV, se hace llamar Mónica Gaineddu, utilizando el apellido de su ex marido, Juan Gaineddu, a quien conoció cuando él fue su abogado.

Volvió a tener su cabello rubio y quiere llevar una vida tranquila, alejada de los medios. Al ver las cámaras de televisión cerca de su domicilio, Rímolo se metió rápidamente en su vivienda y cerró el portón sin intenciones de hablar con la prensa. Además llamó a la Policía para que retiraran.

“A partir del 2021 le empezaron a dar salidas transitorias hasta que se cumplió su pena, y hoy no le estaría debiendo nada a la Justicia. Gaineddu la bancó mucho porque ellos, no se olviden, eran socios en ese momento. Él vivió en esa casa mientras ella estaba presa. Finalmente se separaron y ella rehizo su vida. Ella ahora está en pareja, van y vienen de la casa de él a la de ella”, explicaron en Intrusos, según informó la agencia Noticias Argentinas.

“Mónica Gaineddu rehízo su vida con un examigo de su hermano fallecido, Fabián Rímolo, que siempre fue su mano derecha. Es su pareja. Pasan algunos días en la casa de él y otros en la de ella. Ya no tiene un centro de estética en zona norte. Hoy vende productos de cosmética a través de una plataforma de compra y venta online. Son cosméticos que no hace ella. Es revendedora. Los vecinos no están contentos de tenerla en el barrio porque fue un personaje mediático que hizo mucho daño”, aseguraron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR