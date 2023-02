Bonifacio Anticaneo, habló con la prensa acerca del homicidio de su hijo y dio detalles que dan un giro a la causa, Cabe destacar que como querellante, tiene acceso a los expedientes de las audiencias judiciales del caso.

Saúl Anticaneo, tenía 28 años y fue asesinado de tres disparos, el pasado 23 de octubre de 2022 en su casa de Río Mayo, mientras estaba durmiendo.

Por el crimen, está acusado y con prisión preventiva Adolfo Antonio Tesso, un peón rural. Sin embargo, el padre de Saúl, dio detalles que involucraría a la novia del payador asesinado en el crimen.

La palabra de Bonifacio Anticaneo

El hombre habló con Red43 y aseguró que “en principio las llamadas revelaron que personas que se habían descartado y que eran simplemente testigos están implicadas”.

"Por ejemplo, la pareja de Saúl estaba ‘actuando’ y lo sindicó a Tello como que la había acosado. Y no era cierto, ella tenía una relación con Tello de hacía más de un año, tenía una relación paralela y eso se confirmó todo en las conversaciones y mensajes de los teléfonos. Y salió que había un plan para asesinarlo desde hacía tiempo ya que Tello le había avisado que se iba a mandar “una macana y no me lo vas a perdonar”, señaló el padre del joven asesinado.

“Incluso hay más implicados. Gente del pueblo que hizo un seguimiento respecto a cómo vivía Saúl”, señaló. Luego, agregó: “Todo lo que digo lo tengo en papeles firmados en mi poder”.

Las pruebas

El padre del payador asesinado, sostuvo que “aparecieron más pruebas con la investigación de los teléfonos y empezaron a surgir varias cosas”.

“Ojalá dios quiera que este señor quede preso. Pero hay que esperar, la justicia es muy lenta aunque estoy conforme con lo que está haciendo”, añadió Anticaneo.

Además, volvió a referirse a quien fuera la novia de su hijo. "Esa chica salió a hablar diciendo que nosotros la estábamos defraudando, que estábamos ensuciando a su persona.

“Era la testigo principal de la causa pero resulta que no es así, ella es cómplice. Fue un crimen alevoso, una ejecución muy bien planeada”, manifestó Bonifacio Anticaneo.

Y añadió: “Todos nos dicen que fue un asesinato muy bien planeado. Conocían todos los movimientos de Saúl. Cuando estaba en la casa, si estaban los perros, si la puerta de entrada estaba abierta. Dijeron que Saúl dejaba la puerta abierta, pero no era así. La pareja le había cerrado la puerta y lo dejó encerrado. Saúl tuvo que llamar al encargado para que se la abra. Se quedó sin llave como dos meses antes de que lo maten”.

Por otro lado, mencionó que hubo falsos testimonios. Además reveló que quisieron borrar las pruebas de mensajes de los celulares y las redes, pero “todo se pudo recuperar”

“A mi me mataron un hijo. Así son las cosas. Pero yo tampoco voy a salir a matar a nadie, no quiero venganza porque no es lo mío, no es lo de mi familia. Somos gente humilde, de trabajo”, expresó.

Por otro lado, se refirió al asesinato de su hijo y señaló que fue “muy cobarde lo que han hecho”

“Queremos que quienes lo hicieron vayan presos. Tal vez podamos dormir un poco más tranquilos aunque a nuestro hijo no lo vamos a recuperar nunca. Lo planearon y lo mataron”, indicó Anticaneo.

Cabe destacar que los datos expresados por el padre del payador asesinado, fueron confirmados por voceros de la fiscalía de Sarmiento.

En tanto, el el abogado de la familia de Anticaneo, pidió que el juicio sea por jurados. Asimismo, en los próximos días habrá una nueva audiencia por que vence el plazo de la investigación. En este sentido, se conocerá si habrá un nuevo plazo o la fecha en la que se desarrollará el juicio.