Fabio “la Mole Moli”, se encuentra atravesando un proceso legal a causa de la denuncia por violencia de género que hizo su ex exposa. Se espera que la resolución sea el 29 de mayo en los Tribunales de Córdoba.

Todo comenzó hace cuatro años, cuando Marta Galiano hizo la denuncia por amenazas y agresiones que recibió. “Yo nunca pensé en mi vida estar en un juicio con la Negra, está metida la familia. Nunca me lo imaginé en mi vida", dijo el ex boxeador.

Respecto a las acusaciones, reconoció su culpabilidad en relación a la violencia de género, admitiendo que ejerció violencia física contra su ex pareja. “Yo conté todo en Tribunales, jamás miento en nada. Esta postura la voy a tener toda la vida. Yo no la amenacé, pero sí acepté la cachetada y le conté el concepto de las cosas”.

En diálogo con la conductora de Intrusos, Florencia de la V le respondió: “Pero tampoco justifica un golpe, sos un tipo grande con una mujer indefensa”.

Acto seguido negó las amenazas contra su ex pareja. "Yo jamás la amenacé de muerte a la Negra”.

"Yo sé que eso no estuvo bien, estoy en desacuerdo con la violencia y sé que me equivoqué. Pero le expliqué todo el concepto de lo que ella me gritó a mí y eso fue mi reacción, yo le expliqué al fiscal y a la jueza”, explicó el acusado.

Cuando la periodista Marcela Tauro le preguntó si se consideraba un hombre violento, Fabio le respondió: “No, para nada. Yo tuve que soportar todo lo que me dijo ella, que no viene al caso, la Justicia lo sabe”.

DONDE DENUNCIAR

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

Con información de Infobae