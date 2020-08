TRELEW (ADNSUR) - La policía del Chubut mantiene activa los protocolos de actuación correspondiente a la búsqueda de Nora Graciela Benito, de 61 años, quien fue vista por última vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Trelew.

El jefe de la Brigada de Investigaciones de Trelew, Ariel Jara., explicó que el hijo de la mujer fue quien realizó la denuncia policial el día 27 de febrero de este año. Se trata de un hombre que vive en Comodoro Rivadavia y quien admitió que él había perdido contacto con ella en diciembre.

“Esta denuncia tardía hizo que recién actuara la brigada de búsqueda de personas con mucho tiempo de atraso”, reconoció el comisario. Y destacó que a pesar de ello se tomó contacto con todos los vecinos, lo que permitió conocer que Nora fue vista por ellos por última vez, entre el 15 y el 17 de diciembre del año pasado.

Los vecinos describen a Nora Benito como una mujer desenvuelta y sociable, con varias propiedades en el barrio San David de Trelew, donde hay un edificio de departamentos. Y aseguran que dejaron de verla hace casi ocho meses.

La Policía Científica efectuó levantamiento de rastros, se inspeccionó un vehículo de su propiedad y se requirieron testimonios, pero sin novedades relevantes. “No descartamos nada”, dijo el comisario, quien admitió que lo preocupante de la situación es que no existen más contactos cercanos que el hijo, con quien no tenía una comunicación fluida, y su ex esposo.

“Lo llamativo también es que el celular de Nora estuvo activo hasta marzo, aunque sólo enviaba mensaje de texto”, describió el jefe de la brigada a Radio Chubut.