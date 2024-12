Yanina Magnago, vecina de Neuquén, denunció un caso que calificó como "la punta del iceberg". La identidad de su hijo Logan, de tan solo un año y cuatro meses, fue utilizada para sacar a otro menor del país. Magnago se enteró del hecho al realizar un trámite en ANSES, donde le informó que, según los registros, Logan había cruzado la frontera hacia Paraguay el pasado 19 de enero. La noticia desató una ola de incertidumbre y temor en la madre, quien no dudó en acudir a la justicia.

La información fue confirmada por autoridades de migraciones, quienes detallaron que el cruce se realizó por el puerto de Formosa mediante transporte fluvial. "No hay dudas de que alguien salió del país utilizando los datos de mi hijo: nombre, apellido, fecha de nacimiento y número de documento, todo coincide", relató Magnago en diálogo con medios locales. El caso, inicialmente investigado en Neuquén, fue derivado a la justicia federal en Formosa para profundizar las pesquisas.

Una denuncia que desencadena sospechas

Magnago radicó la denuncia por supresión de identidad, iniciando una investigación liderada por la Policía Federal. Según la madre, en los registros de ANSES su hijo aparece como no residente en el país, lo que le impide acceder a beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo. “Es terrible descubrir algo así cuando vas a hacer un trámite. En ANSES me dijeron con burla que no podía cobrar porque mi hijo no estaba en el país”, expresó indignada.

La madre destacó la falta de controles en el cruce de menores, lo que enciende alarmas sobre posibles redes de trata de personas. Según Magnago, este no sería un caso aislado. “El año pasado hubo un caso similar en Cipolletti, y recientemente otra madre denunció una situación parecida aquí en Neuquén. Esto parece ser parte de un modus operandi mucho más amplio”, afirmó.

Tras la denuncia, Magnago enfrenta otro desafío: restaurar la identidad legal de su hijo . Según Migraciones, el trámite para anular la salida registrada podría demorar hasta tres meses. Mientras tanto, Logan aparece en los sistemas como si estuviera fuera del país, lo que impide realizar cualquier trámite vinculado a su bienestar. “¿Cómo puede ser que en pleno 2024 necesiten tanto tiempo para corregir algo así? Estamos hablando de un bebé que ni siquiera puede defenderse”, reclamó.

Magnago también cuestionó la falta de rigurosidad en los procedimientos administrativos: “En el Registro Nacional de las Personas me entregaron una partida de nacimiento actualizada sin pedirme documentación que verificara mi identidad. Cualquiera puede acceder a la información de un niño”.

Un caso que desafía a la Justicia

El caso de Logan expone graves falencias en los controles migratorios y administrativos del país. “Alguien permitió que un niño cruzara la frontera sin autorización materna ni ningún tipo de permiso. Esto no puede quedar impune. Necesitamos saber quiénes son los responsables y qué pasó con el menor que fue sacado del país”, enfatizó Magnago.