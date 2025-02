Un neuquino de 31 años, albañil y mochilero, viajó a El Bolsón de vacaciones junto a unos amigos de Senillosa. Lo que debía ser un descanso se transformó en una pesadilla: hoy está detenido, acusado de iniciar un incendio intencional, mientras su madre clama por su inocencia.

"¿Cómo va a prender fuego si estaba ayudando?"

Desde su casa en Senillosa, Mirta Sandra Gramajo sostiene que su hijo fue arrestado injustamente. "Desde el primer momento me contó que se había incendiado el bosque y estaba ayudando a apagar el fuego . Me mandaba videos y fotos constantemente", relató.

En su defensa, el abogado Nelson Vigueras intentó evitar la imputación, argumentando que el acusado colaboraba como voluntario en el fuego. Sin embargo, el juez Ricardo Calcagno ordenó su prisión preventiva en Bariloche.

La desesperación de una madre y la falta de pruebas

El joven, que trabajaba en un camping y colaboraba con la comunidad, se comunicaba a diario con su madre. La última vez que habló fue el miércoles a la noche: "Me dijo que iba a hacer una changa para juntar plata y volver a verme", recordó Mirta.

La mujer no comprende por qué su hijo sigue detenido, mientras que otros cinco hombres y una mujer, acusados ​​del mismo delito, fueron liberados. "Lo acusan de prender fuego, pero él llevaba comida y ayudaba con la motosierra", aseguró.

El viernes pasado, el juez Calcagno reconoció contradicciones en los testimonios que incriminaban al joven. A pesar de ello, ayudó la solicitud de la Fiscalía y le dictó prisión preventiva por un mes.

La Justicia ordenó peritar el contenido de una botella con un líquido azul o turquesa y el teléfono celular del detenido. El magistrado argumentó que el delito es grave porque "pone en riesgo la seguridad pública".

"Me tiraron una botella con nafta y dijeron que era mía"

Desde la cárcel, el joven relató que el día de su detención esperaba a amigos en La Playita cuando fue interceptado. "Me subieron a la camioneta y me llevaron a Warthon. Ahí me detuve y me tiraron una botella con nafta que nunca toqué", sostuvo.

El mochilero se encontraba en El Bolsón trabajando en el camping El Rústico, de Fabián Pasos, quien lo llevó a colaborar con los brigadistas. "De buena voluntad fui a Warthon, no hice nada malo", afirmó.

La liberación de los otros detenidos refuerza las dudas sobre la acusación. El juez de Garantías incluso recriminó que la Fiscalía debería haber investigado antes de formular cargos . Mientras tanto, Mirta sigue esperando noticias y teme que su hijo sea víctima de una injusticia. "Mi hijo no prende fuego, él lo apaga", sentencia.