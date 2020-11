(ADNSUR) – Adolfo Fernández, jefe de la Comisaría de Ramón Santos ubicada al límite de Chubut y Santa Cruz, confirmó en las últimas horas que una joven de 19 años que dijo haber conocido a Sofía hace cinco años en la ciudad de Sarmiento. El testimonio fue brindado luego de que viera la foto de la búsqueda de la desaparecida en el puesto policial.

Sofía Herrera desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Tierra del Fuego, cuando tenía tres años. Desde entonces han surgido innumerables pistas sobre su paradero pero sin éxito. María Elena Delgado, mamá de Sofía, habló sobre este nuevo testimonio.

“Como todas las pistas que aparecen con mucha ansiedad y esperanza, esto recién está empezando, se pidió colaboración de la policía del Chubut, espero que puedan trabajar rápido, ojala sea así el dato”, dijo.

Y contó que ella conoce Sarmiento porque es su ciudad natal: “En ese lugar tengo familia y hermanos, me parece algo extraño esto pero se va a averiguar igual. Ojalá Dios quiera que se trate de mi hija y podamos localizarla, es lo que más deseamos. La esperanza está de volver a abrazar a mi hija nuevamente, la espero cada día”, manifestó.

Asimismo, expuso su malestar por la filtración del nuevo dato, y contó que la policía se comunicó con ella, pero advirtió que “me parece irresponsable que un comisario salga a dar datos cuando todavía no se investigó, se le está avisando a esa gente que se la va a ir a investigar. Puede ir en contra si es alguien que tiene a mi hija, ya están avisados”, lamentó.

Delgado aseguró que en paralelo se están trabajando con unas cuatro pistas en Buenos Aires y Chile, “yo espero que en el momento menos pensado llegue ese dato que se trata de mi hija”, señaló a FM Cadena Tiempo.

Por último recordó lo sucedido en el camping hace 12 años: “Son demasiados años y no han podido encontrar a mi hija. Cuando llegamos al lugar empezamos a buscarla enseguida, no se escuchó ruido no había rastros ni nada. Se calculan que pasaron nueve minutos desde que llegamos al lugar y hasta que desapareció. Debe haber habido alguien en el lugar que no vimos”, puntualizó.