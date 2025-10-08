El triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó a la sociedad argentina, sumó un nuevo capítulo con la declaración testimonial de Sabrina Mara del Castillo, madre de Morena Verdi, una de las tres víctimas.

LAS DETENCIONES TRAS EL TRIPLE CRIMEN

El triple femicidio se produjo luego de que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez recibieran una oferta para asistir a una fiesta, donde supuestamente les pagarían 300 dólares por su presencia. El viernes 19 de septiembre, las jóvenes subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que las llevó desde La Matanza hasta Florencio Varela.

El 24, la Policía encontró sus cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que habían sido torturadas y asesinadas.

Las investigaciones llevaron a la detención de nueve personas relacionadas con el caso:

Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra , sorprendidos lavando manchas de sangre en la casa donde se hallaron los cuerpos.

, sorprendidos lavando manchas de sangre en la casa donde se hallaron los cuerpos. Celeste Magalí González Guerrero y su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva , inquilinos de la propiedad.

, inquilinos de la propiedad. Víctor Sotacuro, un remisero, detenido en Villazón, Bolivia, tras cruzar la frontera con Jujuy, junto con su sobrina Florencia Ibáñez.

Ariel Giménez , señalado por un chofer de aplicación que lo trasladó con una pala y un parlante.

, señalado por un chofer de aplicación que lo trasladó con una pala y un parlante. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", principal sospechoso y líder de la banda narco considerada autor intelectual del crimen.

Matías Agustín Ozorio, señalado como la mano derecha de "Pequeño J" y detenido en Perú junto a él.

Actualmente, hay tres prófugos relacionados con el caso y se estima que en total fueron al menos 15 personas quienes participaron directa o indirectamente en el brutal asesinato.

LA MAMÁ DE MORENA HABLÓ Y LA HIPÓTESIS DEL TRIPLE CRIMEN NARCO TOMA FUERZA

En su testimonio ante el fiscal Adrián Arribas, Del Castillo aseguró que detrás del brutal asesinato de su hija, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, hay una trama narco y un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Además, denunció que desde el hallazgo de los cuerpos tanto su familia como la de Brenda están recibiendo amenazas, por lo que solicitó custodia policial de carácter federal para proteger sus hogares.

Según Sabrina del Castillo, Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas, de apenas 15 años, habría presenciado algo vinculado al narcotráfico y le comentó ese dato a su pareja, quien supuestamente la envió a "dormir" a un traficante para robarle droga. Esto habría desencadenado una feroz venganza narco que se cobró la vida de las tres jóvenes.

La madre indicó que a Lara le cortaron los dedos, señal de un castigo típico del mundo narco para quienes "tocan" lo que no deben, reforzando la teoría de un mensaje violento detrás del crimen. Esta hipótesis de "mejicaneada" —es decir, una traición o un castigo cruel en este contexto del narcotráfico— se posiciona como posible móvil del triple femicidio.

Sabrina Mara del Castillo pidió formalmente ante la justicia custodia policial federal para su familia y la familia de Brenda, ya que ambas han recibido amenazas desde que se descubrió el triple femicidio. El fiscal Adrián Arribas confirmó que se le otorgó la custodia correspondiente en función de las denuncias y el temor expresado por las madres de las víctimas.