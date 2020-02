COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Josefa Moreno, mamá de Domingo Expósito, el hombre de nacionalidad española asesinado en nuestra ciudad en junio del 2014, en diálogo con ADNSUR, denunció que el abogado que llevaba adelante la causa para recuperar a su nieta, motivo por el cual su hijo llegó a Argentina, los estafó.

Domingo Expósito Moreno había llegado a Comodoro con la intención de recuperar a su hija, quien se encontraba con la madre. En medio de la disputada por su tenencia, en la noche del 25 de junio del 2014, Moreno estaba afuera de su casa en la calle Santa Cruz 590, cuando Sergio Solis- era la actual pareja de la madre de su hija Nadia Kesen- le disparó con un arma de fuego 44 Magnum. Recibió cinco disparos y murió.

La justicia decidió, en el 2018 la absolución de Kesen y ordenaron su libertad, luego de que fuera condenada a 7 años de prisión por la supuesta participación secundaria en el homicidio. Y además se confirmó la condena de 17 años para Solís.

"SE QUEDÓ CON EL DINERO"

A cinco años y ocho meses del crimen, Josefa- la madre de “Domi”- aseguró que el abogado comodorense que llevó adelante el juicio por el homicidio, y quien además se encargaría de representarla para poder recuperar a su nieta, los estafó. Lo buscaron y yo confié en él, no estaba muy contenta porque no hizo mucho.

“Él nos dijo que nos costaba 7 mil euros lo del juicio de mi hijo y lo de la causa para recuperar a mi nieta. Cuando ella salió libre (Kesen) él nos pide otro dinero para seguir con el caso de mi nieta, eso ya iba incluido en el primer monto pero con tal que siguiera con el caso de mi nieta, le mandamos 600 euros más para que le pueda lograr, y que la lleve de vuelta a la cárcel otra vez”, explicó la mujer.

Asimismo, aseguró que el abogado se quedó con el dinero “No ha hecho nada, no sabemos nada de mi nieta, nose cómo está ni dónde está, nose nada de mi nieta, me ha defraudado muchísimo y se ha quedado con el dinero”, dijo. Josefa además afirmó que el abogado no responde a los llamados telefónicos “Mi abogado (de España) se ha contactado con él, le dijo que iba a mandar unos documentos hace tres semanas y para sorpresa, lo bloqueó del celular”, explicó.

“Quisiera que si se considera un hombre que en contacto con mi abogado, y no nos haga esto. Que no nos defraude, él decía que todo lo hacía por mi hijo porque lo conoció. Nose que aprecio él tuvo porque no lo hizo por Domingo, lo hizo por el dinero”, señaló.