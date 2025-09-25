La macabra revelación del ministro de Seguridad de Buenos Aires tras el triple crimen en Florencio Varela: “Es muy grave...”

La policía de Florencio Varela encontró esta mañana los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes por la noche, tras abordar una camioneta blanca en el oeste del conurbano bonaerense. El hallazgo puso fin a varios días de incertidumbre y abrió una investigación que continúa en curso.

El operativo se realizó luego de un intenso rastreo del vehículo en el que viajaban las víctimas. Los investigadores llegaron a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Chañar y Río Jachal, donde hallaron manchas de sangre y detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, sospechados de haber participado en la limpieza de la escena del crimen.

Horas más tarde, en un segundo allanamiento, los efectivos encontraron los cuerpos enterrados en otra vivienda de la localidad, confirmando que se trataba de un triple femicidio. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para realizar pericias y establecer las causas precisas de la muerte.

La cruda confesión detrás de las tres mujeres que encontraron muertas: “Me mandé una…”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló detalles estremecedores sobre el caso: el crimen fue transmitido en vivo a través de Instagram, aunque solo para un grupo cerrado de usuarios. Según explicó, al menos 45 personas habrían presenciado la transmisión. “El capo de la organización dijo: ‘Esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”, indicó el funcionario, en declaraciones a A dos Voces, en el canal Todo Noticias.

Alonso agregó que las víctimas llegaron engañadas a la casa y que quienes las condujeron al lugar se habían ganado previamente su confianza. El presunto líder de la banda ya fue identificado, pero permanece prófugo, mientras la justicia continúa con los operativos para detenerlo.

Las autopsias a las tres jóvenes asesinadas revelaron datos estremecedores

El triple femicidio generó conmoción en la comunidad y en redes sociales. La combinación del hallazgo macabro y la transmisión por redes abrió un debate sobre la violencia narco y la responsabilidad de quienes presenciaron el hecho a través de la plataforma digital.

Las autoridades bonaerenses reforzaron los operativos en la zona para evitar represalias y aseguraron que seguirán trabajando en coordinación con la fiscalía descentralizada de Florencio Varela para esclarecer completamente el caso.