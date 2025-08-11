El hallazgo sin vida de Hugo Toledo Vargas (70 años), un jubilado petrolero, conmocionó profundamente a Pico Truncado y de toda la provincia de Santa Cruz.

El brutal asesinato, ocurrido la noche del viernes en su domicilio, desató una investigación exhaustiva que avanza con máxima discreción bajo la supervisión judicial y el trabajo constante de las fuerzas policiales. La búsqueda del o los responsables se mantiene como eje central para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la sociedad.

MUERTE DEL JUBILADO PETROLERO EN SANTA CRUZ: UNA INVESTIGACIÓN SIGILOSA

Desde el momento en que se confirmó la muerte de Toledo Vargas, el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1, a cargo del juez Leonardo Cimini y acompañado por la secretaria de instrucción Sayra D’archivio y la Fiscalía N° 1 con el fiscal Matías Parajón, implementaron un estricto operativo con un marcado hermetismo en el manejo de la causa.

La División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado, dependiente del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y dirigida por el comisario Pedro Rearte, desplegó un intenso trabajo con múltiples allanamientos desde el sábado hasta este martes, intentando recolectar pruebas y lograr dar con el paradero del o los sospechosos.

Los efectivos actúan con urgencia vital tras conocerse que la escena del crimen fue particularmente violenta y sangrienta. El cuerpo del jubilado fue encontrado atado de pies y manos en el comedor de su casa, con signos evidentes de una muerte provocada por golpes múltiples. En el inmueble se hallaron precintos, profilácticos y un trozo de madera que se presume fue usado como arma homicida.

LA AUTOPSIA CONFIRMÓ LA MUERTE VIOLENTA Y SE ESPERA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDIDAD

El traslado del cuerpo a Caleta Olivia permitió realizar la autopsia que determinó que Toledo Vargas falleció a causa de un traumatismo craneano grave producto de varios golpes recibidos en su domicilio de la calle Orkeke.

La contundencia del informe médico-legal confirmó la violencia extrema del ataque sufrido por el jubilado.

En este contexto, las autoridades hicieron un llamado público a los vecinos y vecinas de Pico Truncado. Toda persona que posea información, haya sido testigo de situaciones sospechosas o tenga algún dato que pueda ayudar a avanzar en la investigación debe comunicarse con el Juzgado, la Fiscalía o la Policía para colaborar con la causa. El pedido es fundamental para acelerar la identificación y detención del autor o autores, una acción que la Justicia considera urgente para la comunidad truncadense.

QUIÉN ERA LA VICTIMA

La victima fue identificada como, Hugo Toledo Vargas, un jubilado petrolero de 70 años, reconocido por sus vecinos como un hombre solidario, generoso y sin maldad. Su hermano es un conocido abogado en la ciudad santacruceña.

La comunidad lo recordó como un ser humano ejemplar, cuya nobleza y solidaridad dejaron una huella imborrable en Pico Truncado, según Truncado Informa.

Su fallecimiento generó una profunda tristeza en la comunidad local, que lamenta la pérdida de un hombre dedicado y respetado. En redes sociales, compañeros y amigos expresan su pesar: “Que terrible mala noticia… mi más sentido pésame a la familia y amigos. QEPD Huguito, gran persona. Dios te tenga en la gloria, amigo”.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR