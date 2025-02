La larga lucha de la mamá que tuvo que convertirse en detective para saber cómo murió su hija y aún reclama respuestas

La mañana del 4 de enero de 2024, Laura Velasco recibió una llamada que rompió todo.

Estaba trabajando en la Supervisión Técnica Escolar cuando, del otro lado del teléfono, una persona le preguntó si era dueña de un Ford Fiesta y le pidió que fuera rápido a su casa.

Imaginó que algo malo había pasado.

Intentó comunicarse con Nadina, su hija de 22 años, pero no la atendió.

Confirmó que algo malo, muy malo, había pasado.

Nada de lo que pensó se pareció a lo que escucharía luego: Nadina estaba muerta. La habían encontrado herida, con un balazo en la cabeza, dentro de su auto. No pudieron salvarla.

“Se me ríen en la cara”: la mamá de Juan de la Cruz Aguilar apunta contra la Policía y convoca a una marcha para pedir justicia

Lo que siguió después tampoco lo imaginó. Ante el lento avance de la investigación, se encargó de hablar con amigas de su hija, entrevistar a las personas que habían estado con ella durante los últimos días y recabar toda la información posible. Se contactó con los medios para pedir ayuda y pasó dos días en las oficinas judiciales para escanear las 438 páginas del expediente, una por una, en búsqueda de respuestas.

Un año después, esa carpeta sigue caratulada como “muerte dudosa”. Laura tiene pocas certezas: sabe que dentro del auto hubo tres disparos y que la bala que terminó con la vida de su hija salió de una pistola 9 milímetros que pertenecía a Bruno Sancci, un profesor de Historia que había tenido a Nadina como alumna en el colegio y que la acompañaba en su recorrido académico por la universidad.

Un hombre murió en un río de la Patagonia mientras jugaba con sus hijos

Las dudas se multiplican. No hay informes finales sobre la mécanica de la muerte, ni del análisis de las llamadas telefónicas de Nadina. Los mensajes borrados del celular de la joven no se pudieron recuperar porque la Justicia no tiene el software necesario. Tampoco se peritaron las cámaras de seguridad de la casa y el estudio que tenía el profesor, quien -asegura Laura- hasta el momento no fue citado a declarar.

“La Justicia tiene que explicar por qué aparece el arma de esta persona en el auto de mi hija, y por qué una bala de esa pistola aparece en la cabeza de mi hija. También explicar por qué ella tenía el acceso a una caja fuerte en la que había un arma con municiones. Si la bala llegó a su cabeza y la mató, antes pasaron otras cosas”, resume la mamá de la joven que estaba a un paso de recibirse de Licenciada en Turismo en la Universidad Nacional San Juan Bosco (UNPSJB).

La autopsia confirmó cómo murió el bebé hallado en un basural y su mamá se quebró ante la Policía

UN VIDA LLENA DE PROYECTOS

Nadina nació en Puán, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Llegó a Trelew a los 10 años, cuando su mamá buscó nuevas oportunidades laborales. Cuando terminó la secundaria, se anotó para estudiar Turismo y se mudó a Puerto Madryn, donde cursaba.

Durante su estadía en la universidad se involucró con las necesidades y reclamos de los estudiantes. También con la enseñanza. A medida que fue avanzando en su carrera comenzó a trabajar como ayudante de cátedra y fue elegida consejera titular del claustro de alumnos de la Facultad de Humanidades.

Para los últimos días de 2023, tenía un objetivo claro: entregar su tesis para poder recibirse. El siguiente paso era concretar un viejo proyecto, irse a trabajar a Australia. “Quería recibirse. Estaba ansiosa por eso. Su sueño era viajar. Siempre me decía que quería conocer el mundo. Siempre estaba estudiando un idioma”, cuenta Eileen Noriega, una amiga con la que compartía bicileteadas, mates y charlas.

El adolescente apuñalado en Comodoro sigue grave: todavía no puede comer y lucha cada día por sobrevivir

El nacimiento de esa amistad resume la personalidad de Nadina. Eileen llegó a Puerto Madryn 2021, también desde Buenos Aires, luego de recibirse de fonaudióloga y haber encontrado trabajo en la ciudad balnearia. Su papá conocía a Laura y le dijo que la contactara porque tenía una hija joven. No quería que estuviera sola, en un lugar donde no conocía a nadie.

“Dudé mucho, porque sabía que era más chica y pensé que no íbamos a tener onda. Me encontré con una persona increíble que enseguida fue amorosa conmigo. Nos juntamos a tomar una café y ya ese primer día me pidió el número y me invitó a andar a en bici para conocer la ciudad”, recuerda su amiga.

Tragedia: un nene de 8 años se atragantó comiendo un sándwich de mortadela y murió

En esos paseos, muchas veces Nadina tenía que frenar para no dejar atrás a su amiga. “Le gustaba mucho entrenarse. Iba al gimnasio, a natación, andaba en bici. Tenía mucha energía. Siempre estaba activa, entrenando, trabajando o estudiando. Era increíble, mágica. Todas las personas que la conocieron te dicen lo mimo: era imposible no sentirse bien al verla”, asegura la joven de 27 años.

El último encuentro fue en diciembre de 2023, antes de las fiestas. Nadina se iba Neuquén, donde viven su papá y su hermano, y Eileen a Casbas, su pueblo natal. “Quedamos en que a la vuelta nos juntábamos para festejar mi cumpleaños. Estaba en mi casa cuando recibí el mensaje de la mamá. No entendía nada”, recuerda.

LAS ÚLTIMAS HORAS DE NADINA

Ese mensaje de Laura decía lo que nadie quería leer: Nadina estaba muerta. Policías que estaban realizando un operativo en el marco de una causa por robo de autos la habían encontrado gravemente herida en el asiento trasero del coche de su mamá, cerca de las 8 de la mañana, en un baldío ubicado sobre la calle Soberanía Nacional, en Trelew. La trasladaron al hospital, donde falleció.

Pagos por $100.000, grupos de WhatsApp y promesas incumplidas: cómo se armó la estafa millonaria por la que imputaron a Vanesa Fita

La noche anterior Laura vio a su hija cerca de las 21, antes de ir a cenar a la casa de una prima. Cuando volvió ella ya estaba acostada, pero se levantó y le preguntó cómo le había ido. Ese fue el último diálogo que tuvieron. Al otro día, cuando Laura se despertó, Nadina ya no estaba. “Pensé que se había ido al gimnasio. Me pareció raro que no me hubiera pedido el auto, porque siempre lo hacía. Al otro día iba a ir con una amiga a la playa y ya me había avisado que lo iba a usar”, cuenta la madre de la joven.

La mamá de uno de los acusados de causar incendios en la Patagonia rompió el silencio

Con el correr de los días, pudo empezar a reconstruir lo que había ocurrido en las horas previas. “Sabemos que la noche anterior había estado en el estudio de Sancci, un lugar de encuentro al que iban muchos jóvenes. Él mismo me lo confirmó el día del entierro. Las cámaras la muestran saliendo esa misma mañana del lugar, pero no entrando. Se supone que a las 6.30 hizo una última llamada fallida al número de esta persona”, repasa.

La familia conoció a Sancci través de Rotary Trelew. Había dado una charla y armó un viaje educativo al que asistió Nadina. También fue profesor en la secundaria y luego la acompañó durante su recorrido universitario. “Él decía que era su mentor. Tenía un poder enorme: todo lo que él le decía, ella lo hacía. Todos pensábamos que la estaba acompañando en lo su formación académica”, cuenta Laura.

Violento ataque: discutió con su pareja y, cuando ella se fue, golpeó y apuñaló a su hijo de 9 años

A la distancia, esa relación le genera ruido. “Es importante ver qué personas están al lado de un joven. Mirar más allá. A veces uno piensa que está todo bien y realmente no es así. Vistas desde hoy, hay situaciones que eran irregulares y que en ese momento no nos dimos cuenta”, advierte Laura. Le cuesta mucho hablar del tema, pero sabe puede ayudar a prevenir que se repitan historias similares

En septiembre del año pasado, Sancci intentó volver a dar clases en la UNPSJB, pero el Consejo Superior de la Universidad rechazó el pedido de reincorporación. En 2019, había sido cesanteado luego de que se presentaran ocho denuncias en su contra por acoso, discriminación y violencia de género. El docente afirmó que era víctima de una persecución política y apeló ante la Cámara Federal, que en 2023 declaró nula la decisión que había tomado la UNPSJB.

Un jubilado mató a balazos a su ex yerno: su hija le había confesado que era víctima de violencia de género

LOS CUESTIONAMIENTOS A LA JUSTICIA

La última novedad en el expediente a la que tuvo acceso Laura fue en agosto, cuando llegaron los resultados de las pericias de ADN a las huellas encontradas en la llave del auto, en el volante y en el tapizado. “Se cotejó sólo con Sancci y dio negativo. Hay huellas que tomaron que no se pueden analizar. Otras muestran huellas de masculinos no identificados”, detalla la mamá de Nadina.

Sobre las pericias realizadas sobre el arma, agrega: “La pistola tiene algunas huellas pero por el tipo de muestra no se pueden analizar. El dermotest, un procedimiento que se utiliza para detectar si una persona disparó un arma, dio negativo en las manos de Nadina”.

Sancci no fue citado a declarar por la Justicia. “Lo que sabemos es porque el día del entierro intentó acercarse para darme una explicación. Ahí fue donde me dijo que ella había estado en el estudio la noche anterior y que tenía acceso a una caja fuerte donde estaba el arma con las balas porque él se lo había brindado”, aclara Laura.

Fatal incendio en una casa: cuatro hermanitos murieron por inhalar monóxido de carbono

A más de un año de la muerte de Nadina, su mamá afirma que la investigación, actualmente en manos de la fiscal Claudia Ibáñez, acumula muchas falencias. “Me preocupa la deficiencia que tiene la Justicia. Primero, por el trato con las víctimas. Hubo falta de empatía, de escucha. El accionar del primer fiscal y su equipo dejó mucho que desear”, cuestiona.

En la misma línea, agrega: “También en la falta de recursos, porque no puede ser que al día de hoy no tenga las pericias telefónicas, de las cámaras de la casa y del estudio del profesor, y los informes finales de las pericias mecánicas y dinámicas. Tampoco pudieron recuperar los mensajes borrados porque no tienen el software necesario. Faltan recursos tecnológicos y humanos”.

La despedida de la mamá del adolescente que murió en Comodoro: "Sé que lo diste todo mí guerrero"

Ante la consulta de ADNSUR, fuentes judiciales informaron que la investigación está avanzando y que en los próximos días habrá novedades en el expediente. Al cierre de esta nota, la mamá de Nadina fue citada por la Fiscalía.

“ESPERO QUE UNA MADRE NO TENGA QUE PASAR POR LO MISMO”

A la muerte de Nadina, se le sumaron otras pérdidas familiares que golpearon duro a Laura. La última fue el fallecimiento de su mamá, a fines de 2024.

Mientras recibe asistencia psicológica y el acompañamiento de familiares y amigos, sabe que contar su historia puede servir para que la causa no quede en el olvido. “Si yo no salía a los medios en marzo del año pasado, no investigaban nada. A Nadina no le voy a devolver la vida, pero espero que una madre no tenga que pasar por lo mismo que tuve que pasar yo”, explica.

El doloroso recuerdo de la mamá de Gonzalo Guenchur tras la muerte de otro adolescente en Comodoro

Laura sigue en contacto con las amigas y compañeras de la facultad de Nadina que se pusieron al frente a las movilizaciones para reclamar Justicia. “Es una manera de estar cerca de ella. Es un proceso de duelo que únicamente lo podrá entender una madre que perdió a su hijo. Fue tan violenta la muerte que no podemos entender lo que pasó. Es muy doloroso”, concluye.