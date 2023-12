SANTA CRUZ Caso ARA San Juan: una jueza federal de Caleta Olivia llamó a declarar a Marcos Peña Por el hundimiento del submarino se encuentran procesados el ex comandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el exjefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.