Este martes, la Justicia pidió llevar a juicio a Aníbal Lotocki tras la muerte de un empresario. Así lo solicitó el fiscal Pablo Recchini. Cabe recordar que la víctima Rodolfo Cristián Zárate murió luego de una operación de reducción del hígado graso, realizada por el médico el 16 de abril de 2021.

Además, la orden contra el cirujano se solicitó tras la denuncia que había realizado Raphael Dufort, productor uruguayo y por el cual Lotocki fue excarcelado. Sin embargo, los jueces anularon ese fallo y pidieron por su detención. Por este motivo, el cirujano se entregó el pasado 18 de octubre y pasa sus días en el penal de Ezeiza.

Según informó TN, se supo, Lotocki está procesado por “homicidio simple” y enfrenta una posible pena de 25 años de cárcel. En tanto, Ileana Lombardo, abogada del cirujano, habló con la prensa en las últimas semanas y se refirió a la situación de su defendido. “Vine a verlo, pero no pude. No sabíamos el horario, empezamos a llamar por teléfono y como no nos atendía nadie vinimos”, indicó.

Respecto a la excarcelación, señaló que “no la podemos pedir porque lo que sucedió y derivó en la detención es la revocación de una excarcelación que tenía Lotocki en la causa del fallecido Zárate con una resolución de la Cámara que fue un acto de traición”.

“Nosotros fuimos a una audiencia en la que se debatía otro tema, que era la negativa de detención de un pedido que había hecho el señor (Raphael) Dufort, que Schlegel lo denegó, y entonces se apeló y recurrió a Cámara. Y la Cámara no resolvió sobre ese pedido de detención, sino que resolvió en otra causa que es la de Zárate”, recordó.

Por otro lado, se refirió a la detención de Loctocki y señaló que “no sé si es ilegal, pero es cuestionable”. “Y nosotros la vamos a impugnar, obviamente. Todo esto sucedió muy rápido, porque nosotros fuimos a la audiencia y a la hora salió la resolución. Todavía estábamos en un bar tomando un café. Lo cual nos da la pauta de que esa resolución ya estaba hecha”.