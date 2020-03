CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 1 ordenó la inmediata libertad del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que hasta hoy se encontraba en prisión domiciliaria por la causa conocida como "Río Turbio".

De Vido estuvo dos años y dos meses preso. La Sala I de Cámara Federal de Casación Penal ordenó el 13 de diciembre que el ex funcionario kirchnerista continuara detenido, pero bajo prisión domiciliaria en vez de una celda de la cárcel de Marcos Paz.

El también ex diputado desaforado fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la Tragedia de Once, pero esa sentencia no está firme, por lo que por eso mismo pudo acceder este miércoles a la excarcelación en las otras investigaciones en su contra, precisó TN.

Para el TOCF 1 porteño, la libertad de De Vido no implica un peligro de fuga ni tampoco un entorpecimiento de la investigación porque los jueces solo deben establecer la fecha de inicio del debate oral y público por desvío de fondos públicos.

Para que se cumpla la orden del tribunal, personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron a la casa de De Vido en la localidad bonaerense de Zárate para sacarle la tobillera electrónica con la que lo monitoreaban las 24 horas.

El fiscal de juicio Miguel Osorio dictaminó a favor del ex ministro el miércoles por la mañana. Tras ese pronunciamiento, los jueces del caso "Río Turbio", Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico, pusieron fin a la prisión preventiva domiciliaria.