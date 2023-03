Días atrás la Justicia de Santa Cruz comenzó una investigación hacia una mujer que se hacía pasar por abogada, y atendía en un estudio jurídico y técnico en la ciudad de Pico Truncado. Este martes se conoció que la mujer también se hacía pasar por psicóloga.

Se trata de Ofelia Lorena Codina. El caso salió a la luz la semana pasada tras varios allanamientos ordenados por el juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal N°1 de la ciudad de Caleta Olivia.

La calificación legal que se dio en la localidad truncadense es el de “estafa y uso de documento público falso”. El día viernes, la Fiscalía formuló el pedido para que se investigue si la mujer estafó a clientes de esa localidad. Para eso van a requerir la citación de potenciales damnificados.

Atraparon a una abogada "trucha" que trabajaba en la zona norte de Santa Cruz

La investigación inició a raíz de la denuncia que realizó Fabián Farías Guardo, el propietario del estudio en el que prestaba servicio la “abogada trucha”. Se trató de un aviso de que podría haber clientes de ella que son damnificados de toda la mentira. La mujer no irá presa, pero será juzgada en un juicio por el “descaro”.

Finalmente, se conoció que cuando el personal de la División de Investigaciones secuestró los títulos y la matrícula de Codina, también incautaron recibos. Aunque no se sabe si hubo damnificados del engaño de esta mujer. “Si el cliente hizo, por ejemplo, un divorcio, no pasa nada, pero el tema es pagar por algo que no se realizó, encima que quien lo hizo no tenía título habilitante”, dijo una fuente oficial.

A Ofelia Lorena Codina la descubrieron porque también intentó autenticar un título de psicóloga. La mujer fue denunciada por el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Santa Cruz, ya que intentó que la entidad le otorgara la matrícula. Lo hizo valiéndose de un título falso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el que quería ejercer en la psicología.

Ya se encuentra disponible el pasaporte de la Ruta 40: de qué trata y cómo solicitarlo

El propio presidente del Colegio, Diego Gaitán, denunció a Codina ante la Fiscalía de Caleta Olivia. Según confirmó a el diario El Patagónico, lo hizo mucho tiempo después de que a la misma se presentara a fines de 2019 en la sede de la entidad solicitando ser matriculada para ejercer la profesión de ese ámbito, alegando que además de ser licenciada en psicología era abogada, para lo cual presentó un carnet del TSJ.

Fuente: La Opinión Austral