La obra social Unión Personal, perteneciente a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ya no podrá cobrar coseguros a sus afiliados. Así lo resolvió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 69, en respuesta a una acción de amparo presentada para frenar este mecanismo de cobro que afectaba a quienes no estaban afiliados al sindicato, cerca de la mitad del padrón total.

El juez José Ignacio Ramonet consideró que el cobro extra para acceder a la prestación de los servicios médicos de la obra social vulnera el derecho a la salud y la libertad sindical, ya que los afiliados se veían “obligados” a afiliarse a UPCN para no pagar los coseguros.

Según publicó Clarín, en su fallo el magistrado ordenó la suspensión inmediata del cobro y dispuso que la bonificación del coseguro se mantenga para todos los afiliados, sin distinción, incluyendo a sus grupos familiares.

Además, el juez aceptó tramitar el caso como un proceso colectivo, lo que amplía el alcance de la medida. UPCN es una de las obras sociales más grandes del país, con unos 750.000 afiliados, entre quienes pertenecen al gremio y quienes no. La causa fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que mantiene una disputa gremial con UPCN por la representación de empleados públicos.

El conflicto se da luego de que el Gobierno, a mediados de 2024, liberara el cobro de coseguros mediante la Resolución 1926/2024, dejando en manos de las obras sociales la fijación de aranceles. Según la denuncia, en el caso de UPCN esta medida se usaba como una forma de “fidelizar” a los trabajadores afiliados al sindicato.

El juez Ramonet basó su decisión en el dictamen del fiscal Claudio Giacin, quien el 2 de octubre señaló que el cobro generaba un perjuicio inmediato y justificaba una medida cautelar urgente.

Aunque la decisión suspende el cobro de coseguros, aún falta resolver el fondo del caso: si el sistema de copagos liberado por el Gobierno puede ser cuestionado judicialmente por afectar derechos básicos como el acceso a la salud.

QUÉ ES LA UPCN

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) es un sindicato que agrupa a trabajadores del sector público estatal en Argentina. Desde los años 90 ha gestionado la obra social Unión Personal, que brinda servicios médicos a sus afiliados, compuesta por empleados públicos tanto afiliados al sindicato como no afiliados.

La obra social es una de las más grandes del país, con aproximadamente 750.000 afiliados, y es una pieza clave dentro de la estructura sindical de UPCN para la atención en salud de sus integrantes y sus familias.