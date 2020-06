COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “Estamos trabajando desde antes que se nos hicieran sugerencias desde otros poderes”, dijo el fiscal federal Norberto Bellver a ADNSUR, en referencia indirecta al planteo de la jueza provincial Mariel Suárez sobre la necesidad de que la justicia federal activase una causa para determinar qué fue lo que ocurrió.

La tarea había comenzado el miércoles, con la citación a declarar de la directora del área Programática local, Miriam Monasterolo, mientras que hoy fue citado el responsable de Prefectura, prefecto Fernández.

“Lo que se busca es establecer qué fue lo que falló para que esto no se repite, más allá de la responsabilidad de una persona en particular –expresó el funcionario-. Se debe determinar si la falla fue culposa o dolosa. ¿Si la causa puede encuadrarse bajo el artículo 205 del Código Penal? Es muy prematuro para decirlo, estamos en la etapa preliminar para conocer cómo fue la secuencia de hechos. Lo que es evidente es que algo falló, porque si no, no tendríamos esta cantidad de contagios nuevos en la ciudad”.

La mencionada normativa penaliza a quienes “violaren las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, que es la misma tipificación que se aplicó a quienes vulneraron las restricciones de la cuarentena. La normativa se agrava en sus penas cuando se verifica que a partir de esos incumplimientos se producen contagios en la población, pudiendo llegar hasta los 15 años de prisión.

LA INVESTIGACIÓN Y EL PUERTO

Por otra parte, desde el ámbito portuario preparan las certificaciones de notificación a Defensa Civil sobre cada movimiento de buques, ya que se apunta a hacer una presentación para reflejar los protocolos que estuvieron vigentes durante la actividad. “Cada llegada o salida de buque era informada a Defensa Civil del municipio, como también en el momento en que desembarcaban las tripulaciones”, se indicó, en torno a la documentación que sería llevada ante escribano público.

“No hay problema de que la justicia investigue, porque podremos demostrar qué es lo que se hizo, está todo documentado y registrado en base al movimiento de cada buque en particular”, señalaron desde ese sector.