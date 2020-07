COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El Juzgado Federal de esta ciudad dictó el sobreseimiento de un grupo de empresarios investigados por evasión impositiva, en el marco de un expediente que seguirá su curso por el supuesto lavado de activos. En este marco y a partir de los dictámenes del fiscal Pablo Turano, la justicia desestimó que exista delito en torno a las deudas tributarias que mantenían los empresarios ya que las mismas “no están alcanzadas por las condiciones de punibilidad dispuestas por las leyes vigentes”, informaron fuentes judiciales a ADNSUR.

De este modo, la justicia resolvió el sobreseimiento del empresario Kwon Jin Lee -conocido como Daniel Lee- y también de su hermana, Kwon Mi Lee. La medida se desprende de una causa cuya investigación comenzó hace 5 años y que involucra a diferentes empresas de esta ciudad por el supuesto lavado de activos.

En este caso, Lee fue sobreseído en esta etapa por considerar que el desempeño de la firma no implicó una violación a la Ley Penal Tributaria. El dictamen ordena “desestimar la presente causa, en relación a los sucesos puestos en conocimiento por la AFIP a fs. 3785 y 3786 y su documentación respaldatoria, respecto de los contribuyentes: KIM TAE OK (CUIT 20-93254708-3), DESARROLLOS GASTRONÓMICOS S.R.L. (20-71410006-4), LEE KWON JIN (20-18883281-5) y LEE KWON MI (27-18766954-0) por no constituir delitos previstos en la Ley Penal Tributaria (Leyes 24.769, 27.430 y modificatorias) y SOBRESEER a los nombrados en lo concerniente a las citadas Leyes Penales Tributarias (Leyes 24.769, 27.430 y sus modificatorias), sin perjuicio de no”.

El sobreseimiento forma parte de una investigación por presunto lavado de activos que surgió como desprendimiento de la causa conocida inicialmente como “Apadrinados”, un operativo que desbarató una importante banda de narcotraficantes, la mayoría de los cuales fue sentenciada a prisión por tráfico de estupefacientes.

En el marco de esa investigación, los cruces de llamadas telefónicas entre algunos de los imputados daban cuenta de un cierto padrinazgo político por parte de exfuncionarios del gobierno municipal. Como derivación de aquellos hechos, se dio inicio a otra tarea investigativa que en principio surgió como presunto manejo de dinero falso pero posteriormente mutó a una serie de operaciones financieras e inmobiliarias que despertaron la sospecha de maniobras de lavado de activos y maniobras incompatibles con la función pública.

SOBRESEIMIENTO

Sobre el sobreseimiento dictado en torno a la investigada evasión impositiva, Lee aseguró que “estoy radicado en esta ciudad hace casi 40 años y los que me conocen, vieron todo el trabajo, sacrifico y crecimiento constante, para ir progresando y lograr tener varios locales que gozan del reconocimiento de la comunidad. Marcas muy conocidas en la ciudad, como Ele Multiespacio, Hola Juguetes, Cabaña Pub, Buenas Costumbres y Nuevo Gigante Megadisco. Todas forjadas por el acierto en el camino comercial”.

Lee aseguró que "siempre estuve tranquilo, más allá de mi asombro y angustia por tantos años de investigación. Pero en todo momento presté colaboración para que todo se aclarara. Fueron muchos años de incertidumbre, aunque jamás cometí delito alguno, ya que siempre me dediqué al trabajo y crecer junto a mis empresas”. Agregó que “quiero agradecer a todas las personas que siempre estuvieron apoyándome, empezando por mi familia, amigos, colaboradores, clientes y comunidad en general".