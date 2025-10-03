La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, afirmó que el presunto instigador del triple femicidio de Florencio Varela “es joven” y pidió “el principio de humanidad”, al tiempo que planteó la “libertad con comparecencia” durante la audiencia virtual realizada en Perú.

Marcos Sandoval, abogado del acusado, afirmó que el presunto instigador del triple crimen de Florencio Varela es “inocente de todos los cargos” y solicitó la “libertad con comparecencia” durante la audiencia virtual realizada desde la comisaría de Chilca, en Perú, a la vez que afirmó su inocencia de todos los cargos.

Finalmente, el juez a cargo de la causa decidió dictar la prisión preventiva por nueve meses, con fines de extradición, como había pedido la fiscalía. Ahora resta saber cuánto demorará el proceso administrativo para que el imputado sea enviado a la Argentina, donde se lo espera para ser juzgado por los asesinatos.

LA NUEVA HIPÓTESIS DETRÁS DEL TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA

Según fuentes judiciales y declaraciones del abogado defensor, Guillermo Endi, una nueva línea investigativa sostiene que las tres víctimas, Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron asesinadas tras intentar robar un cargamento millonario de droga, estimado en más de 400 kilos, lo que replantea el móvil del crimen y marca una fuerte conexión con la disputa de bandas delictivas dedicadas al narcotráfico en la zona sur del conurbano bonaerense.

La información clave fue aportada por una mujer del barrio, testigo que vinculó a Lara Gutiérrez, de apenas 15 años, en el diseño de un plan para apoderarse del cargamento de estupefacientes.

Según el relato que recoge la causa, Lara habría advertido la existencia de esta droga con alto valor comercial y, junto a un grupo de personas de confianza, ideó un mecanismo para “dormir” o neutralizar al propietario de la mercadería. Los jóvenes esperaban encontrar dinero en efectivo, pero al toparse con la cantidad y el tipo de droga la situación se tornó dramática.

Fuentes policiales y judiciales coinciden en que la reacción fue inmediata y brutal: Brenda, Morena y Lara fueron sometidas a torturas y posteriormente asesinadas en un acto de violencia extrema que se interpreta como un mensaje mafioso a quienes desafían las estructuras del narcotráfico. Esta ejecutoria despiadada evidencia un método típico en guerras internas de bandas narcos, donde cualquier intento de robo o traición es castigado con el máximo rigor para infundir temor.