RAWSON (ADNSUR) - La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut rechazó "por arbitraria e ilegal" la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de abonar este lunes "solamente los sueldos del tercer y cuarto rango de las/os empleadas/os que dependen del Poder Legislativo, incluidos los legisladores, con el único objetivo de garantizar que en la Sesión de Apertura prevista para el día de la fecha no se enfrente con los inconvenientes que provienen del legítimo reclamo del gremio que nuclea a los empleados de dicho Poder".



En un comunicado, la Asociación consideró que "es una medida discriminatoria para con el resto de las/os empleadas/os públicos que a más de 32 días de haber vencido el mes de enero todavía no perciben sus salarios, con el agravante de que desconocen el momento en que el cobro ser hará efectivo".



"No cuestionamos el derecho a percibir los salarios en tiempo y forma de las/os empleadas/os del Poder Legislativo, pero sus derechos no prevalecen sobre los demás empleadas/os públicos que tampoco han cobrado sus haberes. En este sentido instamos a los Legisladores Provinciales expliquen a la población el motivo por el cual ellos también han sido beneficiados con este anticipo de sus dietas", resumió la Asociación de Magistrados y exhortó al Poder Ejecutivo Provincial a "depositar en forma inmediata los haberes atrasados de la totalidad de los empleados públicos. Recordamos que es su exclusiva responsabilidad administrar los fondos públicos y debe hacerlo asegurando el correcto funcionamiento del Estado, evitando tomar decisiones que afectan los servicios públicos esenciales mediante los cuales se garantiza la ciudadanía el acceso y /o ejercicio de los derechos humanos más elementales como lo son la Educación, la Salud y la Justicia", cierra el comunicado.

OTRO COMUNICADO DE REPUDIO

Mientras tanto, los Dres. Mario Vivas y Alejandro Panizzi (Superior Tribunal de Justicia), Jorge Miquelarena (Procurador General) y Sebastián Daroca (Defensor General) emitieron otro comunicado de rechazo a la decisión del Gobierno, en el que manifestaron: "Como máximos representantes del Poder Judicial del Chubut, expresamos nuestro profundo malestar por la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de depositar los salarios del tercer y cuarto rango, exclusivamente a los integrantes del Poder Legislativo".

"Nos causa sorpresa e indignación que el gobierno de la Provincia, cediendo a las presiones, y para garantizar el acto de Apertura de las Sesiones Legislativas, favorezca a un sector particular de la Administración Pública en desmedro del resto de los trabajadores. Debe quedar en claro que no nos oponemos a que los empleados de la Legislatura cobren sus emolumentos, sino a la discriminación a la que se somete a los empleados judiciales, que hace dos meses que no cobran sus haberes", remarcaron e informaron que "frente a esta situación, hemos adoptado un Plan de Emergencia para garantizar la actividad en los Tribunales de toda la Provincia, cuya continuidad, ahora, se pone en serio riesgo".



"Esta decisión injusta y arbitraria del Gobierno, es una bofetada a los empleados, funcionarios y magistrados judiciales, quienes, poniendo el interés de la comunidad por encima de sus propios intereses, garantizan la prestación del servicio de Justicia en Chubut. Es necesario aclarar que, a pesar de que rechazamos la metodología aplicada por el gobierno en esta instancia, por respeto a las instituciones de la Provincia, consagradas en nuestra carta magna, estaremos presentes en el acto que encabezará, hoy por la tarde, el gobernador Mariano Arcioni", aclararon Vivas, Panizzi, Miquelarena y Daroca.