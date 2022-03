Ariel Almonacid fue imputado por chocar con su camión el auto de su ex pareja cuando estaba estacionado en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia, donde había personas en su interior que resultaron con golpes. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona la madrugada del domingo 6 de febrero.

La jueza penal Mariel Suárez dictó el arresto domiciliario de Almonacid por el término de dos meses, hasta que finalice la investigación.

Tras la presentación de la denuncia y la viralización del video. Ariel Almonacid fue detenido, sin embargo, la jueza resolvió que el joven de 26 años quede imputado pero en libertad, y además le declaró una prohibición de acercamiento hacia las víctimas y el impedimento de salir de la provincia.

Tras el reclamo de las víctimas contra la decisión de la jueza por dejarlo en libertad. La fiscalía pidió que se revoque la decisión y así que fue que el 14 de febrero se le dictó prisión preventiva por un mes en la audiencia de revisión por "tentativa de homicidio".

Pero en las últimas horas, una nueva polémica volvió a protagonizar la jueza Mariel Suárez, es que terminado el plazo de prisión preventiva, le otorgó el arresto domiciliario Almonacid por el terminó de 2 meses mientras se desarrolla la investigación en su contra, en base a que se encuentra vigente el peligro de entorpecimiento y los Informes sociales positivos.

VARIAS DENUNCIAS

La jueza comodorens ya tiene dos denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura y un sumario administrativo en marcha por sus visitas al condenado Cristian "Mai" Bustos, con quien fue captada a los besos en la unidad penitenciaria provincial.

Y aprincipios de marzo se le abrió una nueva investigación por su accionar en la causa donde un hombre intentó robar cables de un poste de luz en Rada Tilly y sufrió una descarga que le provocó graves heridas.

Se le cuestionó a Suárez que al no haber ordenado la audiencia de apertura de investigación en los tiempos legales contra el hombre capturado in fraganti mientras robaba cables en Rada Tilly, provocó que no pueda ser imputado y quede exento de todo proceso judicial.

Mientras tanto se aguarda además la definición del Consejo de la Magistratura de Chubut, que conformó una comisión que debe evaluar si admite las dos denuncias que pesan contra Suárez –que fueron unificadas – y si hay fundamentos suficientes para abrir un sumario, que podría derivar en un juicio de destitución u otro tipo de sanciones de menor gravedad.