La mujer que golpeó a su bebé y le sacó un diente, amenazó a su cuñada luego de filtrar el video de su golpiza.

El hecho sucedió en una casa de las calles 525 y 157 de Melchor Romero, en la localidad de La Plata, Buenos Aires.

Según informó Radio Mitre, en unos audios que se filtraron, la joven de 17 años le dijo: “Por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo”.

Y luego, amenazándola, agregó: “Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad”.

“Estoy recibiendo amenazas de ella (Abigaíl), grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia”, reveló Giuliana, cuñada de la mujer.

Además, contó que ella les permitió que vivan en su casa, porque quería salvarlo de donde estaba. Sin embargo, “el nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en el nene”

Qué pasó luego de la golpiza

Tras la situación de violencia, el nene presentaba golpes en la boca, dos hematomas en el cachete izquierdo y un rasguño en el brazo derecho.

En tanto la joven de 17 años quedó detenida e imputada por "lesiones". Sin embargo, fue puesta en libertad por ser menor de edad. Mientras que su bebé se encuentra en un hogar de resguardo.

