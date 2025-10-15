En Lago Puelo se realizó la audiencia de apertura formal de la investigación por el accidente ocurrido el 5 de octubre, en el que una mujer perdió la vida y dos personas resultaron gravemente heridas.

El hecho se produjo a las 9.10 de la mañana en el kilómetro 13 de la Ruta Provincial N°16, a la altura del Callejón Chucao, en Villa del Lago. La Fiscalía calificó provisoriamente el caso como homicidio y lesiones graves cometidos con dolo eventual y solicitó que se dicte prisión preventiva por tres meses.

La jueza formalizó la investigación, pero rechazó el pedido de encarcelamiento preventivo y dispuso una serie de medidas restrictivas para la imputada por un plazo de seis meses.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el vehículo Nissan Sentra era conducido por una joven que tenía 0,69 gramos de alcohol por litro de sangre y que no contaba con la autorización del titular registral del rodado. Viajaba acompañada por tres personas. En sentido contrario circulaba un Fiat Uno en el que se encontraba una mujer junto a su hija pequeña.

La fiscal Débora Barrionuevo explicó que la conductora sabía que había consumido alcohol y manejaba a una velocidad superior a la permitida, asumiendo los riesgos que ello implicaba. “El impacto se produjo como resultado de la maniobra realizada por la conductora del vehículo Nissan, que perdió el control, se cruzó de carril y generó que el rodado girara sobre su eje en el asfalto, colisionando con el Fiat”, detalló.

Como consecuencia del choque, falleció en el acto María Laura Romano, de 34 años. La niña que viajaba con ella sufrió fracturas en ambas muñecas, en la tibia izquierda y un hematoma periorbitario. También resultó con lesiones graves una de las acompañantes que viajaba en el Nissan.

La funcionaria de fiscalía Eugenia Castro solicitó prisión preventiva por tres meses, argumentando la gravedad del hecho y la necesidad de garantizar el proceso. La jueza rechazó el pedido y dictó medidas alternativas: la imputada deberá presentarse dos veces por semana en la comisaría de Lago Puelo, tiene prohibido salir de la provincia y del país sin autorización, no podrá concurrir a reuniones cerradas ni a lugares públicos en horario nocturno y tiene prohibido consumir alcohol o estupefacientes.

Además, la magistrada estableció que la joven no podrá acercarse ni contactar a los testigos ni a personas que puedan tener información sobre el caso. La fiscalía pidió además que se fije audiencia de revisión de estas medidas.