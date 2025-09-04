Un preso que cumple condena en la Unidad 37 de Buenos Aires protagoniza una investigación judicial que revela el avance de las estafas virtuales y, al mismo tiempo, deja al descubierto una justificación difícil de sostener.

El detenido está acusado de maniobras de fraude digital por más de 120.000 pesos. En su defensa, aseguró que no pudo haber cometido los delitos porque “perdió el celular”. Sin embargo, no hay denuncia que respalde esa versión que buscaría desligarlo de la estafa investigada, donde se ofrecían muebles bajo un alias engañoso que inducía a error a los compradores.

La jueza de garantías Karina Breckle hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Cibercrimen, representada por la fiscal Eugenia Domínguez, que solicitó una prórroga de cuatro meses para continuar con la recolección de evidencia digital. La audiencia contó con la presencia de la defensa, ejercida por el abogado Damián D’Antonio, quien no se opuso a la extensión y abrió la posibilidad de una salida alternativa a través de conciliación o reparación.

La investigación comenzó a partir de denuncias de vecinos que aseguraron haber sido engañados mediante publicaciones en redes sociales. A través de un perfil con alias engañoso, se ofrecían muebles a buen precio que nunca llegaban a destino. Los pagos habrían sido recibidos por el imputado, aunque los investigadores detectaron que parte del dinero se desviaba hacia otras cuentas, lo que plantea la posibilidad de que existan más personas involucradas en la trama.

Según expuso la fiscal Domínguez, el caso exige un análisis detallado de cuentas y movimientos digitales, lo que vuelve imprescindible contar con más tiempo. La pesquisa apunta a acreditar que fue el celular del acusado el que se utilizó en las operaciones fraudulentas. Frente a esta hipótesis, la explicación del imputado –que dijo haber extraviado el dispositivo– quedó rápidamente debilitada al confirmarse que no existe denuncia alguna que respalde esa versión.

El acusado, mientras tanto, sigue cumpliendo una condena de tres años y medio de prisión por otra causa. Sin embargo, las nuevas evidencias recolectadas podrían derivar en un proceso adicional en su contra. La jueza Breckle resolvió finalmente otorgar la prórroga pedida por la Fiscalía, que ahora tendrá cuatro meses más para seguir el rastro digital de las operaciones y determinar el alcance real de las maniobras.