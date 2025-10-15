El principal acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra, del crimen de un remisero y del secuestro de su hijo de seis años, Pablo Laurta, será indagado —por primera vez— este miércoles por la fiscal Daniela Montangie en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

El hombre fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad y, antes de llegar a los tribunales, rompió el silencio por primera vez ante los medios. Mientras era escoltado por efectivos y llevaba puesto un casco, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó por el remisero, Martín Palacio, quien lo trasladó tras el doble crimen y apareció muerto.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

“Todo fue por justicia”, respondió Laurta desde el interior del móvil policial. “¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo?”, repreguntó la cronista. “¡Que todo fue por justicia!”, insistió Laurta a los gritos.

Se espera que el autor de tres crímenes arribe a la fiscalía antes de las 9 de la mañana, donde prestará declaración indagatoria. Por el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente si el cuerpo descuartizado hallado en las últimas horas pertenece al remisero, aunque el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, sostuvo que “en un 99%” se trataría de él.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

Tras la indagatoria, se espera que Laurta quede alojado en una alcaidía local y posteriormente sea trasladado a Córdoba, donde enfrentará cargos por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y su exsuegra.

La investigación sostiene que el sábado pasado, al mediodía, Laurta ingresó a la vivienda de Giardina en Córdoba y le disparó en la cabeza. Luego asesinó a su exsuegra y secuestró al hijo de ambos, un niño de cinco años.

Los fiscales creen que el acusado planeaba huir hacia Uruguay, país donde había vivido anteriormente junto a Giardina y el menor, y de donde la joven habría escapado años atrás buscando refugio en Argentina.

La policía lo detuvo a partir de un amplio operativo y logró poner a resguardo al menor.

QUIÉN ES PABLO LAURTA, EL HOMBRE DETENIDO

Detuvieron otra vez a Matías Rima en Comodoro por robar en una vivienda de zona sur

En sus perfiles públicos, Laurta se presentaba como director de una empresa vinculada a contenidos y aseguraba contar con formación académica destacada: estudios en la Universidad ORT de Uruguay y dos posgrados en Estados Unidos, uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pero detrás de esa imagen profesional se ocultaba un activismo virulento y misógino.

En sus redes sociales era un activo difusor de discursos antifeministas, vinculado a la cuenta "Varones Unidos", desde donde cuestionaba sistemáticamente el accionar judicial con perspectiva de género.

Encontraron el cuerpo de Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro que había desaparecido en un río de Chile

También manifestaba admiración por figuras como Donald Trump y defendía públicamente a Johnny Depp durante su juicio por violencia de género. “La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas ‘machito’, es prueba suficiente de tu culpabilidad”, escribió en una de sus publicaciones, donde advertía sobre supuestas “denuncias falsas”.