El pasado domingo 14 de septiembre, Río Gallegos sufrió un apagón masivo que dejó sin energía eléctrica a toda la ciudad durante varias horas. El origen de este corte fue un accidente de tránsito protagonizado por un adolescente que, bajo los efectos del alcohol y acompañado por su padre, perdió el control de una camioneta y chocó contra una columna de hormigón destinada a la alimentación del sistema eléctrico.

Este choque provocó no solo un corte prolongado del suministro, sino también un grave daño a la infraestructura pública, generando un impacto tanto operativo como económico para la capital santacruceña.

ES MENOR, MANEJABA BORRACHO, CHOCÓ UN POSTE Y DEJÓ SIN LUZ A UNA CIUDAD

El episodio ocurrió cuando un menor de 16 años conducía una Toyota Hilux en compañía de su padre, ambos en estado de ebriedad. En la calle 22, la camioneta perdió el control y colisionó contra una columna de hormigón de 15 metros, que era parte fundamental del sistema eléctrico.

El fuerte choque provocó que la estructura se derrumbara y quedara atravesada en la ruta, lo que obligó a interrumpir el tránsito hasta que el poste fue retirado.

Este daño estructural generó un corte masivo de energía que afectó a miles de vecinos en Río Gallegos. Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) debió poner en marcha un sistema de reserva —conocido como reserva fría— para comenzar a restablecer el servicio de manera parcial. Los trabajos de reparación se extendieron durante varias horas y, recién cerca de las 20:30, se anunció que se estaba comenzando a normalizar el servicio por sectores, e ingresando al sistema interconectado.

Uno de los primeros testigos del accidente relató que, al llegar al lugar, encontraron a un hombre mayor en la parte trasera de la camioneta y al conductor con un fuerte olor a alcohol, lo que confirmaría el estado de ebriedad de ambos ocupantes. Aunque no presentaban heridas visibles, fueron trasladados preventivamente al Hospital Regional Río Gallegos para realizarles chequeos médicos.

Un vecino del barrio expresó su indignación ante la imprudencia: “Podrían haber provocado un desastre: matarse ellos o matar a otras personas, un desastre”. Este comentario refleja el peligro que implicó el comportamiento irresponsable de los involucrados, que no solo puso en riesgo sus vidas, sino también la seguridad de la comunidad y la integridad del sistema eléctrico público.

LA MILLONARIA CIFRA QUE DEBERÁN PAGAR POR EL GRAVE ACCIDENTE QUE PROTAGONIZÓ

El daño ocasionado no solo fue operativo, sino también económico. Según informó La Nación, el padre del menor se presentó de manera voluntaria ante las oficinas de SPSE para hacerse cargo de los costos generados por el siniestro.

El total a pagar ascendió a $74.597.974,87, que incluye el reemplazo de materiales, horas de trabajo del personal, el uso de una grúa especial, los pagos a proveedores como Camuzzi por gas utilizado en la reserva fría y la energía que no fue facturada durante el corte.

Además, el Juzgado de Faltas impuso una multa de $2.000.000, correspondiente a la situación de un menor conduciendo un vehículo bajo los efectos del alcohol, una infracción grave según la legislación vigente. Esta sanción busca sentar un precedente y desalentar este tipo de conductas de alto riesgo.

Desde SPSE, su presidente Matías Cortijo confirmó que se había preparado un informe para iniciar una causa penal, pero debido a la presentación voluntaria y al compromiso de pago por parte del padre, dicha causa fue suspendida y se acordó un plan de pagos para cubrir los gastos. Cortijo señaló también la importancia de evitar estos hechos, que muchas veces están ligados a consumos no permitidos o comportamientos irresponsables, y que, más allá de poner en riesgo vidas, generan un serio perjuicio económico y operativo para la empresa y afectan la vida diaria de toda la sociedad.

