El caso que conmociona a Chubut y mantiene en vilo a todo el país tiene por detrás una rápida e intensa historia de amor que nació hace cerca de dos meses en una peña y estaba llena de proyectos, desde viajes compartidos hasta la posibilidad de animarse a convivir.

Su vínculo no era secreto, pero aún no estaba formalizado a nivel familiar. Ni las hijas de Juana Morales (69), una docente jubilada que seguía dando clases particulares en el barrio Juan XXIII, ni las de Pedro Kreder (79), con pasado laboral en el rubro inmobiliario, habían conocido personalmente a la pareja de sus padres.

El lunes 13, cuando las hijas de Juana comenzaron a preocuparse por la falta de noticias de su mamá, quien les había contado que se iba de viaje a Camarones durante el fin de semana largo y que tenía planificado regresar para el inicio de la semana, descubrieron que no sabían el nombre completo del novio de Juana.

"Necesito dar urgente con el nombre completo o dirección de este señor o con algún familiar de él. ¡Sé que le dicen Beto y que vive en Ciudadela, Comodoro Rivadavia! Sin ánimos de bardear ni nada, solo necesito ubicarlo porque está con mi mamá y necesito ubicarla a ella ya. Por favor, ayuda", fue el mensaje que compartió Aldana Botha, hija de Juana, en las redes sociales.

"No llegué a conocerlo, ellos se estaban conociendo todavía, no hubo una presentación formal", explicó la joven, quien estuvo involucrada en la búsqueda desde los primeros momentos de la desaparición.

Ese hombre al que tenían identificado como “Beto” era Pedro, un hombre que llegó a Comodoro desde Carhué hace casi 50 años, tiene cuatro nietos y cuenta con varios perfiles de Facebook, ya que suele olvidar las contraseñas, según detallaron sus allegados a Clarín.

Las hijas de Pedro, Gabriela y Laura, también sabían que su papá estaba iniciando una relación, pero no tenían mucha información sobre Juana. A pesar de la falta de conocimiento mutuo, ambas familias coinciden en que ninguno de los dos hubiera decidido tomar el peligroso camino en el que fue hallada la camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban.

“Ella estaba muy feliz, muy enamorada”

Lucrecia Galgano, amiga cercana de Juana, fue quien brindó más detalles sobre la relación. En diálogo con ADNSUR, relató: "Ella me había comentado que había conocido a este hombre hace dos meses en una peña. También me había comentado que estaban programando este viaje a Camarones. Pero después no tuve más contacto con ella. Se conocieron en una peña y ahí empezaron a mantener contacto y se pusieron de novios".

La amiga aseguró que la mujer estaba pasando un gran momento. “Ella estaba muy feliz, muy enamorada. Pensaba en mudarse con él. Juana sufrió mucho en el amor y la veía muy feliz con este hombre", expresó con emoción.

Este vínculo afectivo también explica que estuvieran organizando un viaje juntos a Camarones, previsto para los próximos días. Sin embargo, Juana habría manifestado cierto temor a recorrer tantos kilómetros por la ruta.

Sobre la inquietud de Juana hacia el viaje largo, Lucrecia narró una conversación previa con la mujer: "Me contó que él la había invitado porque es de Carhué y quería pasar su cumpleaños allí. Ella me dijo: ‘Amiga, yo tengo miedo porque él es grande, la ruta es muy larga'. No se animaba a decirle que no, pero que lo iba a pensar", explicó.

Como previa de ese viaje que estaba analizando, habían decidido ir a Camarones para festejar el 125.º aniversario de la ciudad. Las cámaras de seguridad confirmaron que Juana llegó a la casa de Pedro el jueves por la noche, con una reposera y una conservadora.

Finalmente, el viaje se inició un día más tarde de lo previsto, ya que la celebración se postergó por razones climáticas. Los investigadores determinaron que la camioneta de Pedro pasó por Caleta Córdova la mañana del sábado, en sentido sur a norte. Lo que pasó luego es materia de investigación, con hipótesis que van desde una desaparición accidental hasta un homicidio.