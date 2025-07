Los hallazgos de cuerpos en espacios públicos no solo generan impacto social, sino que también activan dispositivos judiciales para determinar con rapidez si hubo o no una muerte violenta. En el caso de las costas o zonas abiertas, donde muchas personas suelen salir a caminar o hacer ejercicio, cada detalle puede ser clave para reconstruir los hechos.

En este contexto, este jueves 3 de julio por la mañana, un vecino que caminaba por una playa de Chubut encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 50 y 60 años.

El hecho ocurrió en la zona conocida como Playa Kaiser, en cercanías al Ecocentro de Puerto Madryn. Tras conocerse el hallazgo, la zona quedó cerrada al público y se activaron los protocolos correspondientes.

Intervino personal de Criminalística, que preservó la escena y tomó fotografías del lugar. También participaron efectivos de la Comisaría Tercera, Bomberos Voluntarios, y los fiscales Alex Williams e Ivana Berazategui, quienes supervisaron las diligencias iniciales. En paralelo, se inició una investigación para esclarecer las causas de la muerte. La víctima aún no fue identificada.

CUÁL ES LA HIPÓTESIS QUE MANEJA LA FISCALÍA SOBRE LA MUJER FALLECIDA

Tras conocerse el impactante hecho, el fiscal Williams habló con la prensa y brindó algunos detalles del caso. Sin embargo, aclaró que son datos preliminares y a simple vista. Pero recordó que falta avanzar la investigación y conocer la autopsia para tener más datos concretos.

“Lo que pudimos observar es que hay un cuerpo de una mujer mayor, aproximadamente unos 60 años, que estaba en la línea de la pleamar. Por las características que tiene el cuerpo, lleva unas cuantas horas en ese lugar, tiene todas las características de un cuerpo que lleva varias horas sin vida, por la rigidez, por las livideces”, explicó.

Asimismo, sostuvo que a simple vista “no tiene signos compatibles con una lesionología externa. De todas maneras, esto solamente se puede observar a simple vista. Trabajó el personal de criminalística, hizo todas las recolecciones, todo el análisis del cuerpo, toda la zona adyacentes”.

“No se encontraron signos de criminalidad en el sentido de que no hay signos de arrastre, no hay signos de lucha y no hay lesionología externa”, agregó.

En tanto, según pudo saber ADNSUR, el fiscal resaltó que “de todas maneras, esto no descarta ningún tipo de hipótesis respecto de cuál es la situación por la que se produjo la muerte. Entonces, ahora viene toda la otra etapa. La primera inmediata que tiene que ver con la autopsia, fundamental para que determine las causales de la muerte”.

“En principio, y por la experiencia que tiene el personal técnico, parece una muerte por inmersión. Parece que lo que produjo el fallecimiento es un ahogamiento. Ahora después hay que determinar cuándo, dónde y por qué. Estaba con toda su prenda de vestir, con todas las características de prendas deportivas. Una persona que sale o a caminar o a ejercitarse”, agregó.

Respecto a una denuncia de desaparición de personas, Williams indicó que “no hay denuncia hasta este momento de ninguna persona que haya desaparecido”. Por último, reveló que la causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”.