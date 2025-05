Una joven de 26 años, madre de una niña de 6, de Comodoro Rivadavia, decidió utilizar sus redes sociales para denunciar públicamente a su expareja, quien la golpeó salvajemente el sábado por la noche, provocándole diversas lesiones.

El hombre de 26 años, identificado como J.C.P., la comenzó a amenazar en los últimos tres meses, luego de que ella decidiera finalizar la violenta relación.

"Me pegó, me pateó la cabeza y me empujó por las escaleras", relató con crudeza en una publicación que rápidamente generó repercusión. Según contó, la agresión ocurrió luego de poner fin a una relación de más de siete años marcada por episodios de violencia que hasta ahora había mantenido en silencio.

Sin embargo, tras el último episodio, la joven decidió radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer en Zona Sur, según pudo saber ADNSUR, y en paralelo, decidió exponer la situación vivida en sus redes sociales.

La joven contó que durante la relación fue víctima de múltiples agresiones físicas, pero nunca se animó a contarlo ni a denunciarlo formalmente. “Yo no decía ni denunciaba por el hecho de querer a mi familia, de querer darle una familia a mi bebé y de amarlo”, manifestó.

Sin embargo, todo cambió el sábado pasado, cuando cerca de las 20:50 horas, fue brutalmente agredida por su expareja. “Este pibe me pegó, me pateó la cabeza en el piso, me tiró de una escalera, amenazándome que me va a matar, que si yo soy para él no soy para nadie y que me van a sacar en una bolsa negra. Que me va a venir a cagar a tiros a la casa y me va a prender fuego mi casa!”, afirmó.

“Las denuncias ya están hechas. La verdad es que no quería llegar a esto, pero no puedo más”, agregó en la publicación.

La joven madre indicó que ahora busca un trabajo para rehacer su vida junto a su hija y llevar así una vida tranquila. “Quiero que él entienda que ya no puede más, que ya me tiene que dejar en paz y que ojalá nunca más se lo haga a alguien más”, concluyó.

CÓMO DENUNCIAR VIOLENCIA DE GÉNERO

Una aplicación para víctimas de violencia en Chubut. Según explicó el Ministerio Público Fiscal, la app ofrece información útil, consejos de seguridad y acceso a canales de denuncia.

La herramienta fue desarrollada por la Multisectorial del Feminismo Popular junto al equipo técnico del MPF, y está pensada para facilitar el acceso a derechos y asistencia en situaciones de vulnerabilidad.

Se puede descargar a través de siguiente link: