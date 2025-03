La familia de Maximiliano Cifuentes, el joven asesinado el 1° de enero en Comodoro, se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se comprometió a seguir monitorear el avance de laa causa judicial que tiene como único detenido a Roberto Alejandro Romero.

Del encuentro, realizado este jueves en Buenos Aires, participaron Bárbara y Pablo Sarmiento, mamá y tío de la víctima, y el diputado chubutense César Treffinger.

“Quiero agradecer a la ministra Bullrich y a su equipo de abogados, que van a seguir el caso de cerca, mil gracias por su compromiso, por atendernos y por darnos todo su apoyo para que se haga justicia por mi sobrino”, remarcó Pablo en sus redes.

“Por el entorno político y sindical que tiene el asesino, queríamos tener el apoyo de alguien más, porque somos sólo nosotros. Por eso buscamos la manera de llegar hasta Bullrich. En unas de las redes de ella me contactaron, me pidieron información del caso, y nos invitaron al despacho de ella para ver el caso junto a los abogados que tiene el Ministerio. Quedaron a disposición y nos dijeron que si tienen que viajar a Comodoro, van a hacerlo”, explicó el tío de la víctima a ADNSUR.

“Queremos que el asesinato no quede impune. Mi hermana todos los días sufre por no tener a mi sobrino. Es una lucha todos los días para ella levantarse. Me toca hablar a mi por ella porque está destruida. El dolor de la desesperación por perder a su hijo es algo muy feo, mientras esta gente vive la vida lo más bien”, agregó Pablo.

CÓMO FUE EL CRIMEN

El crimen ocurrió durante la madrugada del primer día del año, cerca de las 5.30. Menos de 24 horas después fue detenido Romero, de 33 años, señalado como autor del homicidio.

Según informaron fuentes policiales, Cifuentes, un joven de 21 años que había sido padre hacía siete meses, se encontraba en compañía de un amigo en las cercanías de las calles Otawa, entre Tinogasta y Código 2046, en la zona conocida como "60 viviendas" del barrio Laprida.

En ese lugar se produjo un altercado con una mujer. Poco después habría llegado acusado, quien tras una discusión atacó a la víctima con un elemento cortante y le dio tres puñaladas que le provocaron la muerte.