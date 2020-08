COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Victorio Joursin está desaparecido desde el 16 de enero de este año. Tras largos siete meses de angustia, su familia decidió salir a realizar un nuevo rastrillaje en el lugar donde fue visto por última vez. El domingo pasado, los familiares del abuelo recorrieron la escombrera de Kilómetro 11, saliendo por la parte de Kilómetro 17, Astra e ingreso a Comodoro Rivadavia, con el objetivo de dar con elementos que pudieran arrojar indicios sobre el paradero de Victorio.

Lamentablemente la búsqueda no tuvo resultados positivos, pero aseguraron que continuarán con estas acciones. Su hija Mabel, aseguró que “lo que hacemos es salir con nuestra familia a la zona donde fue visto por última vez para ver si podemos encontrar algún elemento o algo de lo que él llevaba, porque a veces ante la urgencia de la búsqueda puede haber quedado algo que no vimos, elementos pequeños que él tenía por ejemplo”.

Y recordó que “si alguien lo trasladó a algún lado porque él está perdido, entonces si saben algo es de mucha ayuda el aporte y nos ayuda mucho, pedimos a la gente que recuerde si lo llevó sin ningún tipo de compromiso que nos avisen, o si escucharon algún comentario” .

Mabel además señaló, que el domingo la mujer que se comunicó que había visto a Victorio en Córdoba para indicarles nuevamente el dato, pero aún sobre ello no hay resultados favorables. Sobre la búsqueda, la mujer afirmó que por “el tema del Covid nos limitó porque no podíamos salir y no podemos trasladarnos a otras provincias para verificar datos. Si bien la policía colaboró y sigue colaborando mucho durante la cuarentena están abocados a controles, verificar hogares y distintas tareas”.

Asimismo, indicó que “Pensamos en que mi papá podría estar en situación de calle al quedar solo y con lo del Covid podría estar contenido en algún lugar pero no hay datos certeros, va pasando el tiempo y es más difícil la búsqueda, no perdemos la esperanza”, afirmó a Diario Crónica.

Al momento de su desaparición, Joursin vestía un buzo polar color gris con franja negra, un jean gris y zapatillas verdes además de una gorra de color negro con vivos azules. Ante cualquier información comunicarse al 0297- 154082600 de Búsqueda de Personas o al 101 de la policía, o acercarse a la Comisaría más cercana.