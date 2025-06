Emanuel Centeno, de 28 años, fue encontrado sin vida en el río Chubut, tras permanecer más de un mes y medio desaparecido. La autopsia reveló que no mostraba lesiones externas con armas, ni fracturas ni otras evidencias compatibles con una muerte violenta. Por lo que ahora el número de hipótesis se reduce: ¿Fue un accidente o hubo alguna intencionalidad detrás?

El joven con discapacidad motriz y que sufría de ataques de epilepsia desapareció el 20 de abril en la localidad de Gaiman. Hubo rastrillajes y allanamientos sin resultados positivos. Incluso, se investiga a su entorno cercano.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Sin embargo, finalmente fue hallado el pasado miércoles 11 de junio flotando en el río Chubut, a la altura de la chacra 156, en la zona de Treorcky.

UN ENTIERRO NO AUTORIZADO

Su mamá, Érica Godoy, denunció en diálogo con TN que nunca pudo despedirse de su hijo y reclama que el caso se esclarezca.

“El comisario no nos dejó ir a verlo porque era un lugar de difícil acceso”, dijo sobre el momento cuando el cuerpo fue hallado flotando en un río. Sin embargo, también la familia pudo despedirlo con un funeral.

Es que tras los resultados de la autopsia, a seis días de su hallazgo, tres policías fueron a sepultarlo sin la autorización de la familia, según denunció la mujer. “Es algo que no deberían haber hecho sin mi consentimiento. Me quitaron el derecho como madre de poder reconocer a mi hijo, quería verlo y saber que era él.”

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

“Están diciendo que lo hicieron por orden de la encargada del cementerio porque era insostenible el olor, que no se aguantaba, pero es mentira”, agregó.

Ante esta situación, la mamá de Emanuel se dirigió hasta la comisaría para pedir explicaciones. Allí, le entregaron una hoja con la firma del intendente de Gaiman ordenando que lo entierren: “Fue un abuso de poder de su parte”, afirmó.

La abogada querellante argumentó que el municipio de Gaiman tomó la decisión de sepultar el cuerpo sin autorización de la madre ni del padre de Emanuel, lo que causó gran malestar en el entorno familiar.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

LAS HIPÓTESIS

El fiscal a cargo de la investigación, Lucas Koltsch, habló días atrás tras conocerse que los resultados de la autopsia establecieron una muerte no violenta. “Las hipótesis son varias, yo no puedo descartar nada y menos certificar algunas cuestiones porque sería irresponsable de mi parte. Al no encontrar rastros de violencia sobre el cuerpo de Emanuel, nos lleva a posicionarnos sobre otras hipótesis”, manifestó.

No obstante, Koltsch afirmó que “la hipótesis del accidente no es aventurada para nosotros, ya que la pudimos manejar desde la historia clínica de Emanuel”.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

“Nos dimos con un panorama de cómo era él. Supimos que tenía una discapacidad especial en su movilidad, que padecía de una esquizofrenia que requería una medicación diaria y que de niño había sufrido un ACV que le dejó consecuencias. Con este panorama, la muerte por accidente está dentro de las hipótesis”, agregó.

Con respecto a la existencia de un sospechoso, no quiso ahondar al respecto y solo dijo que es materia de investigación.