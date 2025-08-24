La familia de Comodoro que sufrió un accidente mortal viajaba en auto para ver Central-Newell’s, tras haber fracasado en un intento de ir en avión
Allegados a las víctimas resaltaron que su plan inicial era hacer el trayecto hacia la ciudad santafesina en avión, pero un inconveniente con el vuelo los obligó a cambiar de opinión y afrontaron el viaje en auto, que terminó con el desenlace fatal en la ruta 5 en Pehuajó, con tres de ellos fallecidos.
Amílcar Nicoletti, el padre de la familia, y sus pequeños Ian José, de 7 años, y Yasmín, de 15, fallecieron en el accidente entre su auto y un camión de carga. Ivana Oronel, la madre de los niños, quedó internada en grave estado.
Según allegados a la familia, tenían previsto viajar en avión a Rosario para ver el clásico en el que Rosario Central le ganó en la tarde del sábado a Newell's con un gol de Ángel Di María.