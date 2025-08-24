La familia de Comodoro Rivadavia que encontró este sábado un destino fatal en la ruta 5 a la altura de la localidad bonaerense de Pehuajó en un accidente automovilístico viajaba a Rosario a ver el clásico de la ciudad, que disputaron Rosario Central y Newell's, según contaron sus allegados.

Amílcar Nicoletti, el padre de la familia, y sus pequeños Ian José, de 7 años, y Yasmín, de 15, fallecieron en el accidente entre su auto y un camión de carga. Ivana Oronel, la madre de los niños, quedó internada en grave estado.

Según allegados a la familia, tenían previsto viajar en avión a Rosario para ver el clásico en el que Rosario Central le ganó en la tarde del sábado a Newell's con un gol de Ángel Di María.

La familia de Comodoro, que sufrió un accidente mortal, viajaba en auto para ver a Central-Newell’s, tras haber fracasado en un intento de ir en avión
Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

Sin embargo, un episodio fortuito —una cuestión de documentación o las demoras por una medida de fuerza de controladores aéreos; no está muy clara la situación— hizo que viajaran de otra forma.

Así, finalmente habrían tomado la decisión de realizar el viaje en auto, con el que encontraron su trágico final.

